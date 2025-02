Trapani: gli allievi di Polizia Penitenziaria fanno formazione con Polizia e Carabinieri

02/02/2025 18:20:00

La formazione congiunta delle forze dell'ordine rappresenta un elemento fondamentale per il potenziamento delle competenze professionali. A sottolinearlo è Gioacchino Veneziano, Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia, in merito all'attività di tirocinio operativo svolta dai sei Allievi Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.

“Siamo certi – dichiara Veneziano – che il periodo trascorso in attività di tirocinio operativo presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani ha permesso agli Allievi Vice Ispettori di ampliare l'esperienza già acquisita in altre sedi di addestramento, essenziale per poter assumere, a fine maggio, le funzioni proprie del ruolo degli Ispettori”.

Il coordinamento dell'attività formativa a Trapani è stato affidato all'Ispettore Superiore di Polizia Penitenziaria Giuseppina Graceffa, professionista di lunga esperienza, che ha istruito gli Allievi Vice Ispettori su numerose materie, tra cui diritto penale, procedura e diritto penitenziario e minorile, pubblica sicurezza, organizzazione operativa e ordinamento penitenziario.

Oltre alla formazione interna, gli Allievi Vice Ispettori hanno avuto modo di partecipare a incontri formativi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Trapani. Tali scambi professionali, consolidati nel tempo tra le tre forze dell'ordine, hanno permesso agli allievi di analizzare, in attività di affiancamento, le azioni specifiche del settore, rafforzando così il ruolo della Polizia Penitenziaria come parte integrante del sistema penale e giudiziario.

“L'inserimento degli Allievi Vice Ispettori in questi contesti formativi – conclude Veneziano – è cruciale per aumentare il loro potenziale di conoscenza e preparazione, consolidando la loro capacità operativa”.

Gli Allievi Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria termineranno il loro periodo di tirocinio a Trapani il 7 febbraio, per poi fare rientro alla Scuola di Polizia Penitenziaria di San Pietro Clarenza di Catania, dove completeranno il percorso formativo prima dell'assunzione ufficiale delle loro funzioni.