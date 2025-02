Diga, finanziaria, Province. Safina: "Soluzioni subito. E sul futuro del Pd..."

02/02/2025 06:00:00

Dario Safina, deputato regionale del Partito Democratico, è stato ospite del programma Il Volatore su RMC 101, affrontando diversi temi: dalla crisi idrica della Diga Trinità, alle tensioni sulla finanziaria regionale, fino alla questione delle province e alle dinamiche interne del PD.

Diga Trinità: una crisi annunciata

Il dibattito sulla Diga Trinità continua a tenere banco, con un destino sempre più incerto per l’agricoltura della zona.

“Si tratta di una diga vecchia di 70 anni, quando la vita stimata era di 50 anni. Gli studi che dovevano essere fatti anni fa sono stati consegnati in ritardo e in modo lacunoso", dice Safina.

Sulla proposta di commissariamento avanzata dal ministro Salvini, il deputato del PD ritiene che il problema principale siano le risorse e la mancanza di interconnessioni per il trasporto dell’acqua: “Il commissariamento potrebbe essere utile, ma non solo per la Diga Trinità: serve per l’intero sistema delle dighe in Sicilia”.

L’urgenza è chiara: senza soluzioni rapide, gli agricoltori saranno costretti a estirpare le piante, con conseguenze devastanti: “Se non avremo irrigazione, la soluzione sarà l’estirpazione, perché le piante si ammalano e diventano improduttive.”

Finanziaria regionale: “Serve una programmazione seria”

Parlando della finanziaria regionale, Safina ha difeso le proposte portate avanti dal Partito Democratico, tra cui lo stanziamento di 800.000 euro per la promozione dei riti della Settimana Santa in Sicilia, con 650.000 euro destinati alle province diverse da Agrigento.

Tuttavia, ha criticato l’approccio della maggioranza di centrodestra, basato su interventi spot: “Non penso che la finanziaria debba seguire questo schema. Immagino che questi interventi debbano essere gestiti attraverso bandi pubblici, affidando le risorse agli assessorati competenti.”

Il deputato ha puntato il dito contro il sistema di gestione delle risorse da parte del centrodestra: “È un sistema basato sulle prebende, che favorisce singoli amministratori e consiglieri invece di pensare a un progetto complessivo.”

Nonostante i limiti della finanziaria, il PD è riuscito ad ottenere aumenti di fondi per servizi ai disabili e trasporto pubblico, ma non è riuscito a far passare la proposta per potenziare i fondi sulla sicurezza sul lavoro.

Province: “Si decida una volta per tutte”

Altro nodo cruciale è il ripristino delle province in Sicilia. Il governo regionale vorrebbe reintrodurre le elezioni dirette, ma il presidente dell’ARS frena in attesa di una norma nazionale.

Safina è netto: “Senza una norma nazionale che abroghi la legge Delrio, non si possono ripristinare le province.” Il Partito Democratico aveva già proposto un disegno di legge in tal senso, ma senza un quadro legislativo chiaro, tutto resta in sospeso. “Ci auguriamo che le province abbiano organi eletti democraticamente, sia di primo che di secondo livello, ma devono farcelo sapere al più presto.”

Partito Democratico: “Dobbiamo recuperare il valore della militanza”

L’intervista si è conclusa con un’analisi sulla situazione interna del PD, reduce da un’assemblea regionale caratterizzata da momenti di tensione. Safina non si è sottratto alle critiche: “Ho già chiesto scusa per lo spettacolo offerto, e penso che non si debba mai smettere di farlo.”

Il deputato ha sottolineato la necessità di rispettare le regole del congresso e valorizzare il ruolo dei tesserati: “Io sono tra quelli che dicono che bisogna ridare valore alla militanza. Recuperare il valore della tessera è fondamentale.”

Sulla prossima elezione del segretario regionale, ha espresso una posizione chiara: “Per il segretario regionale devono votare i tesserati, mentre per quello nazionale sono giuste le primarie.”

Infine, ha lanciato un appello per un PD più inclusivo: “Io voglio costruire una casa dove chi perde si sente più a suo agio di chi vince. I congressi unitari in Sicilia non hanno mai reso un buon servizio al PD. Dobbiamo lavorare per un confronto vero e costruttivo.”