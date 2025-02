Assalto alle spiagge libere in Sicilia: la Regione pronta a darle ai privati

07/02/2025 08:23:00

Assalto alle spiagge che rimangono libere in Sicilia. La Regione è infatti pronta a concederle ai privati.

Si tratta di pezzi di costa nelle principali località turistiche siciliane, da San Vito lo Capo a Menfi passando per le isole Eolie. In totale sono 54 i Comuni ai quali la Regione sta dando il via libera per pubblicare i bandi che assegneranno le concessioni balneari rimaste finora libere.

È una operazione che, calcolano alla Regione, può muovere un business da centinaia di milioni. L’assessore al Territorio, Giusi Savarino, prevede che «le nuove concessioni possono essere assegnate già all’inizio della prossima estate. E permetteranno di investire su un ulteriore 33% di coste».

Fra i Comuni che possono assegnare concessioni anche ventennali ci sono Cefalù, Balestate, Leni, Malfa, Menfi, Modica, Pollina, San Vito e Santa Flavia. Mentre nell’elenco dei centri che possono assegnare concessioni per un massimo di 6 anni ci sono Capaci, Carini, Trappeto, Messina, Milazzo, Patti, Santo Stefano di Camastra, Noto, Ragusa, Trapani.

Sono sempre meno le spiagge libere e gratuite sulle nostre coste. In Sicilia, su 425 km di spiagge si contano 5.365 concessioni. Il 22,4% della costa è quindi occupata da stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi e complessi turistici. Per la precisione ci sono 620 concessioni per stabilimenti balneari, 107 concessioni per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici.