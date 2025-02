 Matteo Ripari in viaggio verso il Satiro Danzante: in moto da San Benedetto del Tronto a Mazara

22/02/2025 02:00:00

Matteo Ripari, motociclista maceratese residente da anni a San Benedetto del Tronto, si prepara a vivere una nuova, affascinante avventura sulle due ruote. Dopo il successo della sua partecipazione alla decima edizione della Transitalia Marathon, lo scorso settembre, Ripari ha ideato un viaggio in sella alla sua Honda Dominator del 1995 con destinazione Mazara del Vallo. La partenza è fissata per l'alba del 1° marzo da San Benedetto del Tronto.

Un viaggio tra strade secondarie e luoghi ricchi di storia

L'itinerario scelto dal motociclista marchigiano prevede un percorso attraverso strade secondarie e poco battute, con l'obiettivo di esplorare territori affascinanti e carichi di storia. Dopo aver attraversato la Sicilia e la Valle del Belice, farà tappa in luoghi simbolo come Gibellina, Poggioreale Vecchia e Selinunte, fino a seguire il tragitto dell'antica linea ferroviaria Castelvetrano-Agrigento, mai entrata in funzione nonostante i quarant’anni impiegati per la sua realizzazione.

L’obiettivo finale del viaggio sarà la visita al Museo del Satiro Danzante di Mazara del Vallo, un luogo che ha ispirato Ripari per il suo valore storico e artistico. "Il Satiro, oltre al valore inestimabile che ha per la sua storia antichissima, mi ha colpito per la modalità del suo ritrovamento. Fu un pescatore a recuperarlo dal mare alla fine degli anni Novanta, un evento fortuito che richiama lo spirito di scoperta di questo viaggio in moto", ha raccontato il motociclista.

Il sostegno e la compagnia di un altro appassionato di moto

In questa avventura, della durata di circa sei giorni, Ripari sarà affiancato dal motociclista pugliese Vito Mezzapesa, che ha collaborato alla realizzazione delle tracce del percorso siciliano. Un viaggio condiviso che unirà passione, esplorazione e cultura.

Fondamentale, come in ogni impresa, il supporto degli sponsor che hanno reso possibile l'iniziativa: Kastriot de “Il Rapido Pulizie”, Alessandro di “Agenzia Immobiliare Aedes”, Roberto di “Caffè Pasticceria delle Rose” e Simone di “Mani in Pasta”, tutti di San Benedetto del Tronto.

Un viaggio ispirato dalla storia e dalle antiche rotte marittime

A ispirare Ripari, oltre al Satiro Danzante, è stato anche il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, dove ha potuto ammirare le gigantografie delle antiche rotte fenicie. "Tutte passavano da Mozia, che sorgeva sull'isola di San Pantaleo, nello Stagnone di Marsala, e proprio lì anch’io, in sella alla mia Honda Dominator, transiterò", ha dichiarato.

Il viaggio di Matteo Ripari non sarà solo un'esperienza su due ruote, ma una vera e propria narrazione tra passato e presente, tra avventura e storia, in un connubio perfetto di emozioni e scoperta.