25/02/2025 02:00:00

Da oggi al via le domande per il bonus povertà, una misura di sostegno economico destinata alle famiglie più bisognose della Sicilia. L'iniziativa prevede un contributo una tantum che non dovrà essere restituito e sarà erogato in base al reddito certificato tramite il modello ISEE.

Le richieste dovranno essere inviate online attraverso la piattaforma dell'IRFIS, accessibile al sito https://incentivisicilia.irfis.it. Per presentare la domanda, i cittadini dovranno allegare il modello ISEE, un documento d'identità e altri certificati richiesti per il calcolo del punteggio necessario all'assegnazione del beneficio.

Importi e Punteggi

L'assegnazione del bonus avverrà sulla base di un sistema di punteggio che considera il reddito e altre condizioni familiari e sociali. Gli importi varieranno a seconda della fascia di reddito: 5.000 euro per chi ha un reddito compreso tra 0 e 1.500 euro; 3.500 euro per chi ha un reddito leggermente superiore; 2.500 euro per le fasce di reddito più alte, ma comunque in difficoltà economica. Oltre al reddito, saranno considerati altri fattori come il numero di componenti del nucleo familiare e le condizioni di disagio abitativo o sociale.

Scadenza e modalità di erogazione

Le domande potranno essere presentate fino al 15 aprile 2024. L'intero iter sarà gestito dall'IRFIS, l'istituto di credito della Regione Siciliana. Gli esiti delle richieste e le graduatorie verranno pubblicate sul sito ufficiale dell'ente. Il bonus povertà, finanziato con un fondo di 30 milioni di euro, consentirà di assegnare circa 8.000-9.000 contributi. L'erogazione avverrà tramite bonifico bancario direttamente ai beneficiari.

Obiettivi della misura

Questa misura è stata inserita nella manovra finanziaria del 2024 dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie più fragili. L'IRFIS si occuperà di verificare le dichiarazioni dei richiedenti per evitare irregolarità e garantire che il contributo vada realmente a chi ne ha più bisogno.

I cittadini interessati sono invitati a preparare la documentazione necessaria e a presentare tempestivamente la domanda per accedere al beneficio.