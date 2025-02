28/02/2025 06:30:00

L'atleta Michele D'Errico, vicepresidente della Polisportiva Marsala Doc, ad appena due mesi dall'inizio dell'anno, si regala il gradino più alto del podio nella "100 km del Conero", valevole come Campionato italiano sulla distanza. E D'Errico, con la sua grande passione per la corsa, nonostante l'età, ha centrato un altro grande traguardo. Del resto, per lui non ci sono davvero limiti. Infatti, in terra Marchigiana, a Porto Recanati, ha conquistato la medaglia d'oro FIDAL, con il titolo di Campione Italiano Master di categoria, nella 100 km del Conero. Subito dopo, intervistato, ha rilasciato questa dichiarazione: "Ho iniziato questa mia scalata, negli anni precedenti, conquistando sempre il podio più alto nella mia categoria, vincendo sempre vari titoli di Campione Regionale di Maratona e Campione Italiano della 100 km in varie Regioni d'Italia, in anni diversi. Che dire sono un atleta amatoriale pieno di sorprese e con tanta passione che porta avanti gli allenamenti quotidiani, prefiggendosi di arrivare sempre più in alto. Insomma, "Per Aspera Ad Astra".