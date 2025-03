 Ferrovie, Regione e Trenitalia potenziano i servizi in Sicilia

11/03/2025 17:00:00

Regione Siciliana e Trenitalia continuano a rafforzare la loro collaborazione per migliorare il servizio di trasporto ferroviario nell'Isola. L'obiettivo primario del governo guidato da Renato Schifani è quello di potenziare i collegamenti tra i principali centri urbani, gli scali portuali e aeroportuali, le aree interne e le località turistiche.

In quest’ottica, è stato previsto un aumento dei treni per Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, e l’introduzione di nuovi servizi di intermodalità che integrano treni e bus per facilitare gli spostamenti verso mete di grande richiamo come Cefalù e i borghi delle Madonie.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha illustrato queste novità nel corso della presentazione del nuovo brand di Trenitalia, "Regionale", evento che si è svolto oggi alla Stazione centrale di Palermo alla presenza di Maria Annunziata Giaconia, direttore del business Regionale e dello Sviluppo Intermodale di Trenitalia.

Più comfort per i pendolari e investimenti sulla sicurezza

Oltre all’ampliamento delle opportunità di spostamento in Sicilia, Aricò ha evidenziato come la collaborazione tra Regione e Trenitalia contribuisca ad aumentare il comfort per i pendolari. «Grazie all’introduzione di otto nuovi treni elettrici monopiano, che si aggiungono ai 25 già in servizio negli ultimi anni, l’età media della flotta ferroviaria in Sicilia è scesa sotto i 12 anni», ha spiegato l’assessore.

Un ulteriore elemento chiave di questo piano di sviluppo è rappresentato dagli investimenti di Trenitalia in materia di sicurezza e tecnologia, con un focus particolare sulla sostenibilità ambientale. Il contratto di servizio attualmente in vigore sta producendo risultati concreti, come confermato dal crescente numero di passeggeri: ogni giorno, circa 55.000 persone scelgono il treno come mezzo di trasporto, un dato in netto aumento rispetto agli anni precedenti.

Questo potenziamento dei servizi ferroviari segna un passo importante verso una mobilità sempre più efficiente e sostenibile in Sicilia, rispondendo sia alle esigenze dei residenti sia a quelle dei numerosi turisti che visitano l’Isola.