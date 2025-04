Le elezioni provinciali, tra inciuci e voto ponderato

10/04/2025 06:00:00

Le provinciali di secondo livello per la presidenza del Libero Consorzio, che vedono in provincia di Trapani due competitor, Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, e Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, sono elezioni che riguardano la casta. A votare saranno sindaci e consiglieri comunali.



Il voto è facilmente tracciabile, se migra, cioè se un gruppo politico decide di non appoggiare il candidato di centrodestra, è facilmente individuabile. Ecco perché le faide interne ai partiti ci sono adesso in maniera silenziosa e si apriranno dopo con fratture ancora più importanti.



Alleanze strane e trasversali si stanno consumando in ogni provincia, Totò Cuffaro leader della DC aveva già preannunciato tutto: queste elezioni avrebbero portato a tante spaccature interne al centrodestra e quindi a numerosi giochi a danno proprio della compagine regionale. Sono caduti nel vuoto gli appelli di Stefano Cirillo, segretario regionale della DC, che aveva già fatto presente agli alleati di governo che su alcuni territori Forza Italia si è alleata con il PD e con il M5S. Insomma è il caos. Per Marcello Caruso, coordinatore regolare azzurro, si tratta di azioni che gli stessi sindaci hanno messo in campo passando sopra la testa dei partiti.

Stop inciuci

A richiamare all’ordine ci pensano AVS e Controcorrente, lo dicono chiaramente Pierpaolo Montalto, segretario regionale Sinistra italiana, Antonella Ingianni e Mauro Mangano co-portavoce regionale Europa Verde, Ismaele La Vardera, deputato regionale e presidente del movimento Controcorrente: “Abbiamo condiviso con il M5s e con il Pd un percorso per le provinciali cercando di costruire una coalizione unita e credibile e una lista chiamata 'Alternativa'. Lo stesso nome contiene la mission del progetto: sostenere candidate/i che rappresentino un'alternativa vera al governo fallimentare di Schifani. In tanti, troppi, territori però l'unità del campo progressista è crollata davanti alle ambizioni di alcuni esponenti locali”.



Il caso più eclatante si verifica ad Agrigento "dove, nonostante non si sia presentata ufficialmente la lista alternativa del campo progressista, sia il Pd sia il M5s, hanno presentato loro candidature autorevoli nella lista a sostegno del sindaco di Aragona Pendolino e riteniamo questa scelta un grandissimo errore per la confusione che si ingenera in un elettorato siciliano sempre più disilluso e per il venire meno di qualsiasi coerenza con quanto dichiarato congiuntamente dal campo progressista tutto appena poche settimane fa. Il sindaco Pendolino dicono “è sostenuto da Forza Italia e dal partito di Miccichè, Lagalla e Lombardo. Dire 'abbiamo fatto questa scelta per non fare vincere Cuffaro riteniamo non sia sufficiente, perché la scelta per cambiare la Sicilia non deve essere basata sul meno peggio, ma orientata alla scelta migliore costruita con un programma chiaro, coerente, costruito nella e con la societa' e radicalmente alternativo a quello delle destre. In altre province, invece, la coalizione e' riuscita a rimanere compatta e ci auguriamo che proprio partendo da queste esperienze si possa finalmente definire un quadro politico chiaro attorno a cui costruire il futuro dell'alternativa progressista. Invitiamo quindi il Pd e il M5s a fare un passo indietro rispetto al sostegno a candidati come quello di Agrigento e a fare tesoro di quanto sta accadendo in vista dei futuri importantissimi appuntamenti elettorali in Sicilia".

Oddo contro Tranchida

Il segretario regionale del PSI, Nino Oddo, parla di ambiguità del sindaco di Trapani: "Tranchida è stato eletto sindaco con il sostegno determinante della Lega di Turano. E solo pochi giorni fa si stracciava le vesti in consiglio comunale perché proprio i consiglieri leghisti non gli hanno votato l’ordine del giorno sulle Ong”. Il dubbio di Oddo riguarda la composizione della lista a sostegno di Quinci: “Se guardate la lista provinciale a sostegno di Quinci non c’è nemmeno un candidato dei Comuni di Trapani ed Erice, espressione dell’armata tranchidiana. A questo punto – conclude Oddo – non resta che aspettare l’apertura delle urne. Vedremo se i voti tranchidiani finiranno davvero sul candidato del centrosinistra oppure, guarda caso, su quello sostenuto dalla destra, e in primis dall’onorevole Turano”.

Operazioni di voto

Si svolgeranno il 27 aprile dalle ore 08:00 alle ore 22:00, in una sola giornata. A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l’elettore riceverà una scheda di colore diverso ed esprimerà un voto avente, per legge, un diverso “indice di ponderazione” (cioè un valore diverso). Per un’opportuna differenziazione, le schede di voto avranno anche l’indicazione, sulla parte esterna, della fascia demografica cui appartiene il Comune. Le operazioni di scrutinio verranno effettuate alle ore 08:00 del giorno 28 aprile 2025.

Voto ponderato

Ciascun elettore, sindaco e consigliere comunale, esprimerà un voto che viene ponderato sulla base di un “indice di ponderazione”, che rappresenta sostanzialmente il “peso del voto”, ed è determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune in cui si è sindaci o consiglieri.

La prima fascia è composta dai Comuni di Alcamo, Marsala, Mazara, Trapani, ogni consigliere comunale esprime con la sua preferenza ben 350 voti.

La provincia di Trapani è divisa in cinque fasce di voto. Per le elezioni di secondo livello verrà utilizzato il sistema proporzionale con metodo D’Hondt, i seggi verranno ripartiti in base alla percentuale ottenuta da ogni singola lista, il numero di liste presentate da quella coalizione e i relativi resti.