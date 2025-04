Apre a Marsala l’Osteria De Deo 100: la nuova sfida dello chef Francesco Gallo

13/04/2025 09:00:00

C'è un nuovo indirizzo da segnare sulla mappa gastronomica di Marsala: si chiama Osteria De Deo 100 e ha aperto le porte in via Giuseppe Garraffa, al civico 60. Alla guida della cucina c’è Francesco Gallo, chef partenopeo con una lunga esperienza tra Napoli, Positano, New York, le isole Fiji e, da alcuni anni, la Sicilia.

Gallo è un cuoco la cui storia professionale comincia da ragazzino, nei ristoranti di Napoli dove andava con gli zii per lavoro. In cucina si affacciava con la curiosità di chi ha già capito dove vuole stare. A 14 anni è apprendista al ristorante "Del Pino di Cercola", poi l’incontro che cambia tutto: Ludovico d’Urso, chef campano tra i più apprezzati, lo prende sotto la sua ala e lo porta in giro per l’Italia.

A 18 anni è già capo-partita, a 19 lavora in uno degli alberghi più affascinanti della Costiera Amalfitana, il Covo dei Saraceni di Positano. Dopo cinque anni intensi arriva New York, dove entra nella brigata del ristorante Roberto Passon. E poi ancora Napoli, le Fiji, e infine Marsala, dove nel tempo è diventato un volto noto per chi frequenta i ristoranti del centro.

Con sua moglie Charmaine, conosciuta proprio durante un’esperienza lavorativa alle Fiji, ha gestito per oltre dodici anni il ristorante A due passi dal mare, guadagnandosi la fiducia di clienti affezionati e appassionati della cucina di mare.

Con l’apertura di Osteria De Deo 100, Francesco Gallo porta in tavola una cucina che è sintesi dei suoi viaggi, dei sapori incontrati e delle storie raccolte. Ma non è una cucina costruita per stupire. È concreta, pensata per chi ama mangiare bene senza troppi fronzoli, con piatti che rispettano la tradizione e ingredienti scelti con attenzione.

“Con De Deo 100 voglio creare un posto che senta mio, ma che appartenga anche a chi lo vive. Voglio che la gente si sieda, mangi bene, e abbia voglia di tornare. Metto nel mio menù il meglio del pescato locale e piatti sinceri che raccontino la tradizione mediterranea,” racconta Gallo.

Il locale ha un’atmosfera accogliente e informale.

Un luogo di incontro, di chiacchiere e buon cibo.

Per prenotazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: 375 734 0578, 333 425 2442, 0923 712593, oppure inviare una email a osteriadedeo100@gmail.com.

