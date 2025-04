Economia, la Sicilia promossa da S&P. Per Schifani è un doppio salto storico nel rating

20/04/2025 16:00:00

La Sicilia guadagna ancora terreno sul fronte della credibilità finanziaria internazionale. Standard & Poor’s ha annunciato l’innalzamento del rating della Regione Siciliana da BBB a BBB+, con outlook stabile, a pochi mesi dal precedente miglioramento da BBB- a BBB avvenuto nel luglio 2024. Un risultato che il presidente Renato Schifani definisce “storico”.

«Abbiamo preso la Sicilia con rating BBB- e in meno di un anno abbiamo ottenuto due balzi in avanti. Questo dimostra che il percorso di risanamento e rilancio avviato dal mio governo è serio, credibile e già riconosciuto a livello internazionale», afferma Schifani.

Tra i fattori premiati dall’agenzia statunitense figurano il contenimento della spesa corrente, l’incremento degli investimenti pubblici e il miglioramento della governance contabile. Merito anche della maggiore tempestività nell’approvazione dei documenti finanziari e dell’elevata liquidità disponibile.

«Questo rating – conclude Schifani – rende la Sicilia una Regione più solida, affidabile e attrattiva per gli investitori. Ringrazio il ragioniere generale Ignazio Tozzo per il lavoro svolto. Le basi per uno sviluppo duraturo ci sono tutte».

*****

Pellegrino (FI): «Il doppio upgrade è segno di svolta concreta» - Il nuovo rating BBB+ attribuito dalla S&P alla Sicilia è accolto con soddisfazione anche dal presidente dei deputati regionali di Forza Italia, Stefano Pellegrino, che evidenzia il ruolo del Parlamento e della Commissione Bilancio.

«Il miglioramento non è casuale. È il frutto di un lavoro collettivo, con il governo Schifani e l’Assemblea Regionale Siciliana come motori di un cambio di passo», dichiara Pellegrino.

La strategia vincente, secondo il parlamentare, è stata quella di coniugare rigore e inclusività: «Abbiamo razionalizzato la spesa, aumentato il gettito fiscale e sostenuto imprese e famiglie. Un equilibrio difficile ma necessario, che ci ha resi più competitivi».

Pellegrino lancia infine un appello alla continuità: «Ora occorre consolidare questo percorso. Il gruppo di Forza Italia continuerà a lavorare per garantire stabilità, fiducia e sviluppo alla nostra regione».

*****

«Sicilia torna credibile, il rating premia la linea Schifani» - Il nuovo upgrade di Standard & Poor’s al rating della Regione Siciliana trova il plauso del segretario regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, che lo definisce «la conferma della serietà e della determinazione del governo guidato da Schifani».

«Il passaggio da BBB- a BBB+ in pochi mesi – spiega Caruso – dimostra che non si è trattato di slogan ma di impegni concreti: conti in ordine, aumento del gettito fiscale, sostegno a famiglie e imprese. La Sicilia è tornata credibile agli occhi dei mercati».

Caruso sottolinea anche il ruolo centrale di Forza Italia, che ha sostenuto il risanamento finanziario e le politiche di sviluppo. «Abbiamo interpretato le istanze dei territori, garantendo scelte economiche rigorose ma inclusive. Questo è il frutto di una strategia condivisa e ben pianificata».

Un risultato che, secondo il segretario, rafforza la convinzione di continuare a sostenere il presidente Schifani per consolidare i progressi ottenuti. «Serve continuità per rendere strutturali questi risultati».