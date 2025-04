 Due kenyani favoriti alla Marsala Marathon. Rinviata a domani la passeggiata dedicata a Marisa Leo

26/04/2025 09:00:00

972 atleti di 14 Nazioni saranno al via, domani, domenica 27 aprile, della prima edizione della Sigel Marsala Marathon-Città Garibaldina. E’ ormai tutto pronto nella città lilybetana che riabbraccia la classica distanza dei 42,195 km dopo 15 anni. Concorrenti che arrivano anche da Paesi lontani come USA e Nuova Zelanda saranno al via

alle 8:45 davanti al Monumento ai Mille, sul Lungomare Mediterraneo, per affrontare il circuito di 21,097 km che arriva fino allo splendido scenario naturale del Parco dello Stagnone per poi tornare indietro. Tantissimi gli italiani, che oltre che dalle province siciliane vengono da ben 10 diverse regioni, soprattutto del Nord.

Si profila una gara di alti contenuti tecnici per la presenza anche di due kenyani di spicco: Benjamin Kiprop Serem, che nel 2011 vinse la Maratona di Palermo e nel 2018 è saluto sul podio a Torino. E Johnson Kiprop Limo, già in Sicilia nel 2014 quando fu terzo sui 10 km di Scicli e che due domeniche fa ha corso in 2h17’59” a Zurigo. Leader della pattuglia italiana Hicham Boufars (Internationa Security) quinto lo scorso anno a Firenze. Tra le donne spicca la presenza di Simona Sorvillo, vicecampionessa italiana master SF45.

A correre la maratona che assegnerà i titoli regionali assoluti saranno in 247 atleti, in 725 saranno invece impegnati nella mezza, inserita come tappa del GP regionale di mezze maratone. Prologo alla corsa, sabato si terrà la Marsala Cuore a Core, prova non competitiva di 3 km. Il ritiro di pettorali e pacchi gara potrà essere effettuato sabato dalle 15:00 alle 19:00 oppure domenica dalle 7:00 alle 8:00 ai tavoli di segreteria presso il Monumento ai Mille.

Per informazioni: Pol.Marsala Doc, https://www.marsalamarathon.it/

*****

RINVIATA DI 24 ORE LA PASSEGGIATA DEDICATA A MARISA LEO - Per il lutto nazionale deciso dalla presidenza del consiglio dei ministri a seguito della

morte di Papa Francesco, e sulla base di una nota della Prefettura di Trapani, che nel giorno delle esequie del Pontefice raccomanda “il differimento degli eventi sportivi e di intrattenimento”, la Polisportiva Marsala Doc comunica che è stata rinviata di ventiquattr’ore la passeggiata stracittadina non competitiva di 3 chilometri (“Cuore a core”) che era in programma ieri pomeriggio alle 17 dedicata a Marisa Leo, la 39enne di Salemi, manager del settore vinicolo, che il 6 settembre 2023, in contrada Ferla, nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo, fu uccisa a fucilate dall’ex compagno, il marsalese Angelo Reina, 42 anni, imprenditore agricolo, che qualche

ora dopo si suicidò sparandosi un colpo di pistola su un viadotto dell’autostrada A29 Mazara-Palermo, nei pressi di Castellammare del Golfo. Un omicidio-suicidio che lasciò orfana una bambina di quattro anni. La passeggiata per Marisa Leo si terrà, quindi, domenica pomeriggio, dopo la conclusione della maratona, con raduno alle 17 e partenza alle 17.30. Sempre con partenza dal lungomare cittadino, di fronte il Monumento ai Mille. “L’idea – dice Filippo Struppa, presidente della Polisportiva Marsala Doc - è nata con l’intento di sensibilizzare la nostra comunità riguardo la cultura del rispetto della persona umana e dovrà rappresentare un importante momento di

condivisione per aspirare ad un mondo di ‘rispetto reciproco’ come amava dire Marisa, ma che purtroppo sta avendo una recrudescenza inaudita verso le donne”. Il costo della partecipazione alla passeggiata è di 5 euro a persona e l’incasso sarà interamente devoluto all’associazione intitolata a Marisa Leo.