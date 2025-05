 Elezioni a Favignana: le modalità per il voto domiciliare e con accompagnatore

05/05/2025 12:31:00

In occasione delle elezioni amministrative che si terranno a Favignana il 25 e 26 maggio prossimi, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, tramite il servizio di Medicina Legale, ha reso note le modalità per consentire l’esercizio del diritto di voto anche agli elettori con disabilità o impedimenti fisici.

Voto domiciliare per elettori impossibilitati a lasciare l’abitazione

Gli elettori affetti da gravi infermità che impediscono l’allontanamento dal proprio domicilio possono richiedere di votare da casa. Per accedere a questa possibilità è necessario ottenere una certificazione rilasciata dal servizio di Medicina Legale dell’Asp di Trapani.

Voto assistito per chi ha necessità di un accompagnatore

Anche gli elettori che, per motivi fisici, non possono votare autonomamente possono fare richiesta per votare con l’assistenza di un accompagnatore. Anche in questo caso è indispensabile una certificazione medica.

Dove e quando ottenere la certificazione

La certificazione viene rilasciata presso la sede del servizio di Medicina Legale, situata alla Cittadella della Salute di Erice Casa Santa, primo piano del palazzo Papavero. Gli orari di apertura al pubblico sono:

Dal lunedì al venerdì: 09.00 – 12.00; Martedì e giovedì pomeriggio: 15.30 – 17.00. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare i numeri 0923 472444 / 0923 472445 o scrivere all’indirizzo email: medicinalegale.trapani@asptrapani.it

Aperture straordinarie nei giorni delle votazioni

Nei giorni immediatamente precedenti al voto, sabato 24 e domenica 25 maggio, sarà possibile ottenere la certificazione anche presso i presidi sanitari delle isole dell’arcipelago: Favignana – Ufficio Sanitario, via Dante n. 2 Sabato: 08.45 – 10.15 Domenica: 09.00 – 13.00 Tel./Fax: 0923 925403

Marettimo – Presidio sanitario, via Scalo Nuovo n. 8 Sabato: 13.45 – 16.30 Domenica: 14.00 – 16.30 Tel.: 0923 923117; Levanzo – Presidio sanitario, via Calvario Sabato: 10.45 – 12.45 Domenica: 17.00 – 19.30. Tel.: 0923 924092