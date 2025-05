06/05/2025 15:00:00

La bandiera della Croce Rossa italiana sarà esposta per una settimana sulla facciata di Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, per celebrare e onorare l'impegno dei volontari dell'organizzazione umanitaria in ogni parte del mondo.

L'occasione è offerta dalla giornata mondiale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, che si celebrerà il prossimo 8 maggio, data di nascita del fondatore Henry Dunant.

Fino all'11 maggio la bandiera dell'associazione, che in Italia è operativa da 161 anni, ricorderà ai siciliani l'importanza di un'azione umanitaria svolta quotidianamente al fianco delle persone più vulnerabili.