MalAmore di Francesca Schirru sarà dall’8 maggio nei cinema italiani e non mancherà nei cinema di Palermo

07/05/2025 13:15:00

Sabato 10 maggio, Antonio Orlando, tra i protagonisti del film sarà in due cinema della sua città per salutare il pubblico presente in sala.

Un emozionante viaggio nelle passioni più profonde e contrastanti dell’animo umano. Una produzione Altre Storie con Rai Cinema. Una distribuzione 01 Distribution

MalAmore, film diretto da Francesca Schirru, arriva dall’8 maggio nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution e non mancherà in regolare programmazione presso i cinema di Palermo: Cityplex Metropolitan, Eplanet La Torre e UCI CINEMAS Palermo. Sabato 10 maggio uno dei protagonisti, Antonio Orlando, originario di Catania, torna nella sua città per salutare il pubblico presente in sala in due appuntamenti: ore 17.30 presso UCI CINEMAS Palermo| ore 21.30 presso Il Metropolitan.

Un’occasione unica per immergersi nella visione di MalAmore e salutare Antonio Orlando, grande attore di talento che nel film interpreta il complesso ruolo di Michele, soldato della malavita, ma allo stesso tempo capace di sentimenti puri e profondi.

Nel cast del film, oltre a Simone Susinna, Giulia Schiavo, Antonella Carone, Antonio Orlando, Simon Grechi, Domenico Fortunato, Giuseppe Ciciriello, Franco Ferrante, Pinuccio Sinisi, Sara Putignano, Elio Angelini e altri.

Il film racconta una storia di oggi. Mary è la giovane amante del pregiudicato Nunzio, sposato a sua volta con la capoclan Carmela. Quando la ragazza incontra Giulio, il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che frequenta, trova la forza di troncare questa relazione tossica. Nunzio, in attesa di uscire dal carcere da dove continua a gestire i suoi business e i suoi traffici illeciti, invia il suo sgherro Michele, amico d’infanzia di Mary, per metterla in guardia e cercare di farle cambiare idea. Ma Mary vuole finalmente sentirsi ‘libera’ e decide di andare via per qualche giorno. La sua partenza ferirà l’orgoglio di Nunzio, che uscito finalmente di galera potrà dare sfogo a tutta la sua ira, in un mondo corrotto dove i veri elementi sovversivi sembrano essere l’amore e l’amicizia.

Con il suo potente debutto alla regia, Francesca Schirru firma un film intenso, umano e attuale. Nella cornice di un film di genere, esplora l'amore e l’amicizia oggi, calando il racconto nel contesto particolare della criminalità organizzata, rappresentazione “estrema” di una società, la nostra, dove sembrano prevalere la logica del potere, e della sopraffazione e i veri elementi sovversivi e rinnovatori sembrano essere proprio l’amore e l’amicizia.

Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta dalla regista Schirru insieme a Cesare Fragnelli è stato girato tra Roma e la Puglia, in particolare Brindisi e alcune località dell'Alto Salento, Francavilla, Torre Santa Sabina, Carovigno, Ostuni. È una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli con il supporto di Alessandro Contessa, opera realizzata con il contributo del MiC e il sostegno di Regione Puglia|Apulia Film Commission e della Regione Lazio. La fotografia è a cura di Filippo Silvestris, la scenografia è di Walter Caprara, i costumi di Magda Accolti Gil, il suono di Piero Parisi. Le musiche sono di Matteo Passarelli, il montaggio è stato realizzato da Mauro Ruvolo.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)