Credito al consumo:al via le domande dal 15 maggio su piattaforma Irfis

09/05/2025 11:00:00

Partirà il 15 maggio l’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana per sostenere le famiglie nell’acquisto di beni durevoli attraverso un contributo a fondo perduto destinato all’abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo. A gestire la misura sarà Irfis – FinSicilia, mentre l’intervento è regolato dall’art. 38 della legge regionale n. 3 del 30 gennaio 2025 e dal decreto dell’assessorato all’Economia n. 12 del 10 aprile 2025.

La misura, finanziata con 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 attraverso il “Fondo Sicilia”, è rivolta ai cittadini residenti nell’Isola che abbiano sottoscritto, a partire dal 1° gennaio 2025, un prestito finalizzato all’acquisto di beni durevoli non di lusso. Potranno presentare domanda i richiedenti con un Isee 2025 inferiore a 30.000 euro.

Il contributo coprirà il 70% degli interessi dovuti, con un minimo erogabile di 150 euro e un tetto massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Ammessi anche i prestiti destinati all’acquisto di protesi o dispositivi medici, mentre restano esclusi i beni di lusso e quelli non durevoli o semidurevoli.

«Questa misura è un segnale concreto di sostegno ai cittadini siciliani – dichiara il presidente della Regione Renato Schifani –. In un periodo segnato da inflazione e aumento dei costi, il mio governo offre un aiuto tangibile per sostenere le famiglie e stimolare i consumi. Con Irfis dimostriamo che le istituzioni possono agire per il bene comune, mettendo al centro le persone».

Soddisfazione anche da parte della presidente di Irfis, Iolanda Riolo: «Dopo le misure contro il caro mutui, affrontiamo ora anche la spesa per i consumi. Siamo pronti a far sì che questa nuova misura possa immettere ulteriori risorse nell’economia siciliana».

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma https://incentivisicilia.irfis.it a partire dalle ore 12 del 15 maggio e fino alle ore 17 del 18 giugno 2025, accedendo tramite Spid di livello 2 o Carta nazionale dei servizi (Cns).

Tra i documenti richiesti: contratto di finanziamento, fattura o scontrino del bene acquistato, certificazione Isee 2025 e documento d’identità. Ogni cittadino potrà inoltrare una sola domanda riferita a un unico prestito. La graduatoria sarà stilata in base all’Isee in ordine crescente e pubblicata sul sito di Irfis.

Per agevolare i cittadini, saranno disponibili una sezione FAQ, un call center e un indirizzo email di assistenza. Ulteriori dettagli, insieme alla guida alla compilazione e alla documentazione necessaria, sono reperibili sui siti www.irfis.it e www.regione.sicilia.it.