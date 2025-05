MDR Massimo D'Aguanno Rappresentanze al fianco di Sicilia en Primeur 2025

09/05/2025 10:00:00

Dal 6 all’11 maggio, Modica ospita Sicilia en Primeur 2025, l'evento che ogni anno svela l’anteprima dell’ultima annata di vini siciliani. Giornalisti, esperti e produttori si ritrovano per un’immersione completa nei territori, nelle cantine e nei prodotti dell’isola. Un’occasione per celebrare la qualità e la biodiversità dei vini siciliani, ma anche per raccontare la crescita di un comparto che sta guadagnando visibilità a livello mondiale. In questo contesto, MDR Massimo D'Aguanno Rappresentanze è al fianco di Assovini Sicilia come partner strategico, con l’obiettivo di consolidare il successo dei produttori siciliani, anche fuori dai confini nazionali.

MDR, attiva dal 1998, si è costruita una reputazione come supporto per le aziende vinicole siciliane, ma anche per quelle olearie, mettendo a disposizione soluzioni complete per la trasformazione dell'uva, il packaging e il marketing. L'approccio di MDR non si limita alla fornitura di materiali; l’azienda è un punto di riferimento che guida i produttori siciliani verso la crescita, mettendo al centro la sostenibilità e l'innovazione.

“Vogliamo fare la differenza,” afferma Massimo D'Aguanno, fondatore dell’azienda. “Non ci consideriamo semplici fornitori, ma partner a pieno titolo. Lavoriamo fianco a fianco con i produttori per affrontare le sfide e sostenere il loro successo. La nostra missione è far crescere il vino siciliano, mantenendo le radici salde nella tradizione, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro.”

In quest'ottica, MDR ha messo in campo soluzioni ecologiche e innovative, dal packaging sostenibile ai tappi naturali, garantendo un impatto minimo sull'ambiente senza compromettere la qualità. Queste scelte si allineano perfettamente con la crescente attenzione internazionale verso la sostenibilità, elemento chiave che ha permesso al vino siciliano di distinguersi sempre più nel panorama globale.

La partecipazione di MDR a Sicilia en Primeur 2025 è importante per l’azienda e per i suoi partner, è segno di un impegno concreto a supporto del settore. Modica, quest’anno, è il cuore pulsante dell’evento, che offre ai partecipanti un'opportunità unica per esplorare le cantine, conoscere i produttori e scoprire le storie che rendono i vini siciliani unici. Degustazioni, masterclass e tour nelle cantine sono il punto d'incontro tra tradizione e innovazione, ed è proprio qui che MDR svolge un ruolo fondamentale, assicurando che ogni azienda sia pronta a sfruttare queste opportunità.

“In ogni edizione di Sicilia en Primeur, vediamo il nostro impegno trasformarsi in risultati concreti per i produttori,” prosegue D'Aguanno. “Questo evento è un’occasione per condividere con il mondo il valore e la qualità dei vini siciliani, e siamo orgogliosi di farne parte.”

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)