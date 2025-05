Tomi Sushi festeggia 1 anno a Marsala: il 13 maggio serata speciale con sushi, musica e brindisi!

11/05/2025 09:00:00

È passato un anno da quando Tomi Sushi ha aperto le sue porte in via Francesco Crispi 13, diventando un punto di riferimento per gli amanti della cucina giapponese con la sua formula “all you can eat” di altissima qualità. Per celebrare questo traguardo, il ristorante ha organizzato un evento imperdibile: una serata all’insegna del gusto, della musica e della convivialità.

Martedì 13 maggio, Tomi Sushi organizza un evento esclusivo con formula all you can eat, accompagnato da musica live, taglio della torta celebrativa e spumante offerto a tutti i presenti. Un’occasione perfetta per vivere un’esperienza gastronomica unica e festeggiare insieme un anno di successi con le raffinate creazioni degli chef.

Per primo Tomi Sushi ha rivoluzionato l'esperienza 'all you can eat' a Marsala, introducendo un pratico sistema di prenotazione con tablet per offrire un’esperienza moderna e senza stress. Con un occhio sempre rivolto al cliente, ha sorpreso la provincia di Trapani diventando il primo a offrire porzioni ridotte di roll: un'idea geniale per assaporare molte più preparazioni.

Una filosofia fatta di attenzione, innovazione e voglia di sorprendere. Un anno dopo, il viaggio è appena iniziato.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa serata speciale, prenota ora il tuo tavolo e preparati a festeggiare il primo compleanno di Tomi Sushi con una serata indimenticabile, all’insegna della buona cucina e dell’allegria!

Informazioni:

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557992676962

Pagina Menu: https://h.qr61.cn/o90loX/q5gbjRL

Numero di telefono: +39 327 249 9020

Indirizzo: Via Francesco Crispi 13, Marsala TP