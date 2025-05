I "santini" di Pagoto, a Favignana, si piantano e si inaffiano

11/05/2025 20:05:00

I "santini" di Giuseppe Pagoto, candidato Sindaco al comune di Favignana, si piantano e si annaffiano.

Il Movimento per le Egadi, che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Pagoto, lancia, per la prima volta in Sicilia, una campagna elettorale green: in occasione delle elezion amministrative del 25 e 26 maggio, diversi candidati del Movimento per le Egadi utilizzeranno, infatti, i facsimili realizzati con carta cento per cento compostabile, biodegradabile e piantabile.

Si tratta di una carta stampata con inchiostro ecologico a base di acqua, che incorpora nel suo impasto semi che daranno vita a piccole piantine fiorite. Basterà ricoprire la carta di terra e innaffiarla per far nascere i primi germogli.

La campagna elettorale prevede inoltre l'uso di fac-simili realizzati con carta riciclata prodottadagli scarti degli agrumi, così da ridurre gli sprechi.