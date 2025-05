26/05/2025 16:11:00

È in corso lo spoglio per decidere il nuovo sindaco delle Isole Egadi. Arrivato il dato definitivo da Levanzo: netta vittoria per Giuseppe Pagoto, con 95 voti contro i 24 ottenuti da Francesco Sammartano.

A Marettimo, l’isola più lontana, lo scrutinio è ancora in corso, ma si profila un testa a testa.

Tutto si gioca a Favignana, il Comune principale: qui Sammartano è in leggero vantaggio, con una cinquantina di voti di margine. Un distacco minimo che potrebbe essere decisivo per l’esito finale.

Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Tp24.it.