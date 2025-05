"Per mio fratello Salvo Cutrona, nel giorno del suo 50° compleanno"

31/05/2025 14:08:00

Oggi, nel giorno del suo 50° compleanno, voglio raccontare e celebrare la storia di mio fratello Salvo Cutrona che 31 anni fa decise di lasciare, suo malgrado, gli affetti più cari e la sua amata città di Marsala in cerca di un futuro dignitoso all’estero. Era il 1994 quando subito dopo il diploma affrontò il duro impatto del mondo del lavoro in Sicilia scontrandosi con una realtà troppo spesso segnata da sfruttamento e mancanza di meritocrazia.

Fu proprio un’ennesima esperienza di lavoro sottopagata e non regolamentata a spingerlo a compiere la difficile scelta di emigrare all’estero, in cerca di un Paese che potesse riconoscere e premiare le sue capacità.

L’Inghilterra è stata la sua nuova casa e dopo aver superato le enormi difficoltà iniziali tra la lingua, la nostalgia e il clima, con il duro lavoro, coraggio e tenacia, costruisce anno dopo anno le basi della sua carriera, fino a fondare nel 2012 la Cutronas Financial Services, oggi una delle compagnie assicurative più apprezzate del Regno Unito.

Accanto al successo professionale ha costruito una meravigliosa famiglia con sua moglie Samantha e i suoi splendidi figli Angelo e Rosy, nati e cresciuti in un contesto ricco di opportunità, amore per la natura e gli animali, cultura e apertura, che lo ha anche portato al conseguimento della cittadinanza britannica lo scorso novembre, superando brillantemente le difficilissime fasi che questo riconoscimento comporta.

Nella città di Wigan, dove vive, la sua figura è anche stimata per le iniziative socio-sportive a cui partecipa. Lo si vede infatti gareggiare come podista a livello locale e nazionale, inclusa la prestigiosa Maratona di Londra, oppure con autentico orgoglio italiano, sfrecciare tra le strade inglesi con una delle sue Vespe, da lui stesso restaurate, la prima delle quali appartenuta a nostro padre dagli anni ‘60. Attraverso il proprio club di appartenenza “The Vespa Club of Britain” promuove raccolte benefiche per sostenere gli ospedali pediatrici locali.

Nonostante i suoi numerosi impegni ad oltre 3000 km di distanza, Salvo è stato sempre vicino alla nostra famiglia, soprattutto nei momenti più difficili, come la lunga malattia di nostro padre, fino al suo ultimo respiro nel 2013 e l’attuale percorso di riabilitazione di nostra madre.

Oggi voglio semplicemente dirgli grazie per aver messo la famiglia sempre al primo posto, per averci insegnato che dietro le difficoltà si celano opportunità e che non c’è sogno troppo lontano se si ha il coraggio di inseguirlo.

Buon compleanno di cuore da tua sorella Elisa e mamma Antonia!