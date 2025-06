 Sicilia protagonista all’Expo 2025 di Osaka con un video sul suo patrimonio naturalistico. Eccolo

06/06/2025 21:20:00

Una Sicilia inedita, emozionante e sorprendente sarà il volto dell’Isola all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. È stato presentato oggi a Palermo il video istituzionale che rappresenterà la Regione Siciliana nel corso della Settimana dedicata all’Isola, in programma dall’8 al 14 giugno presso il Padiglione Italia. Il progetto è promosso dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, guidato da Giusi Savarino, e nasce con l’obiettivo di valorizzare l’immenso patrimonio ambientale siciliano.

Un racconto emozionale oltre i cliché

Il video, firmato da Vicky Gitto – tra i più noti e premiati direttori creativi italiani – propone una narrazione originale: lo sguardo è quello di una giovane viaggiatrice che racconta la Sicilia da una prospettiva intima e autentica, superando i luoghi comuni. «Non è un video didascalico – spiega Gitto – ma un viaggio narrato attraverso immagini potenti, che restituiscono una Sicilia che è più di un’isola: è un universo».

Realizzato anche in lingua inglese e giapponese, il filmato accompagnerà i visitatori dell’Expo in un’esperienza multisensoriale tra paesaggi mozzafiato, fondali marini, vulcani, ecosistemi unici e biodiversità straordinaria.

Savarino: “L’ambiente è il nostro biglietto da visita”

«Con questo progetto – ha dichiarato l’assessore Giusi Savarino durante la presentazione ai rappresentanti degli enti gestori delle aree protette – vogliamo portare all’estero il valore inestimabile del nostro Sistema delle aree naturali protette. Spesso poco conosciuto anche in Sicilia, questo patrimonio è il nostro vero biglietto da visita. L’Expo di Osaka sarà la prima grande vetrina, ma il video accompagnerà la Regione in tutte le manifestazioni internazionali. La Sicilia ci sarà, con orgoglio e visione».

Un patrimonio da scoprire e proteggere

Il sistema delle aree protette siciliane copre oggi circa il 18% del territorio regionale: comprende 4 parchi regionali, 1 parco nazionale, 75 riserve naturali, 7 aree marine protette, 245 siti Natura 2000 e 93 geositi. L’obiettivo, come annunciato da Savarino, è di raggiungere il 30% entro il 2030, in linea con le direttive europee per la tutela della biodiversità.

Tra le iniziative annunciate, la creazione di un nuovo portale web e di un’app dedicata al patrimonio ambientale dell’Isola, pensati per rendere più semplice l’accesso alle informazioni e favorire la sensibilizzazione, soprattutto tra le nuove generazioni. Inoltre, prende forma il progetto "Clara", pensato per migliorare l’accessibilità delle aree protette alle persone con disabilità, attraverso strumenti e supporti specifici.