MamaHouse vola a Ibiza: il sound di SimonteRizzo accende il Tantra l’8 luglio

06/06/2025 13:30:00

Una data, un’isola e un sound che parte dalla Sicilia e arriva dritto al cuore pulsante dell’Europa elettronica. L’8 luglio il MamaHouse sbarca per la prima volta a Ibiza, e lo fa in grande stile: in consolle al Tantra, tempio del clubbing internazionale, ci saranno i trapanesi SimonteRizzo, con il loro set cucito addosso a chi cerca vibrazioni vere, groove caldi e linee ritmiche che non mollano mai.

Il progetto nato nel 2016 da un’idea di Filippo Spada continua così la sua evoluzione, portando lontano l’identità sonora costruita in questi anni tra feste, club e piazze siciliane. Un percorso fatto di musica ma anche di comunità, che adesso si apre a nuovi orizzonti. “Ibiza è il nostro sogno che diventa realtà – racconta Spada – Vogliamo condividere con il mondo la nostra energia, le nostre radici, la nostra visione”.

A Ibiza, il MamaHouse sarà ospite del format Fiesta Illegal, rassegna tra le più seguite da chi ama l’underground vero, senza filtri né sovrastrutture. Il Tantra, nel cuore di Playa d’en Bossa, è la location perfetta per questo debutto: un luogo dove la musica incontra persone, atmosfere e dettagli che fanno la differenza.

Per chi c’era nelle notti siciliane, per chi ha sentito parlare di MamaHouse ma non ci è ancora mai stato, per chi vuole scoprire qualcosa che nasce dal basso e oggi arriva in alto: l’8 luglio è una di quelle occasioni da segnare. Il set di SimonteRizzo è la colonna sonora di una notte che profuma di sale e futuro.

I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Xceed - MamaHouse@Tantra Ibiza, ma non serve dire altro. La traccia è già partita.