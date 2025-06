Uil Trapani forma i lavoratori: consegnati 266 attestati sulla "sicurezza"

06/06/2025 15:00:00

Sonoche hanno ricevuto gli attestati al termine del percorso formativo promosso dallain collaborazione con, attraverso l’“Avviso pubblico formazione 2022”. La cerimonia si è svolta nella sede della Uil, in, alla presenza del, del, dellae del. I partecipanti sono stati selezionati in prevalenza tra(amministrativi, tecnici, operai comunali) e, in particolare dell’, con una rappresentanza ampia da tutto il territorio: Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Campobello di Mazara.

Il percorso non si è limitato alla formazione sui rischi fisici tradizionali, ma ha approfondito i, come lo, ile la. «Formare oggi significa tutelare il domani – ha spiegato il segretario generale della Uil Trapani –. Solo attraverso la conoscenza e la prevenzione possiamo davvero costruire ambienti di lavoro sicuri e sani per tutti». Un focus specifico è stato dedicato al, che riguarda molti operatori ambientali e dipendenti comunali in attività esterne. In questi contesti, la digitalizzazione – con– rappresenta uno strumento fondamentale ma richiede competenze e consapevolezza.Durante gli incontri, che hanno avuto un taglio pratico e partecipato, si è lavorato su come, comee come affrontarelegati alla pressione psicologica e all’iperconnessione.

Il progetto, della durata di circa un anno, ha rappresentato una tappa importante per diffondere una nuova cultura della prevenzione anche nella pubblica amministrazione e nei servizi ambientali. «Creare luoghi di lavoro più umani – ha concluso la Uil – significa mettere al centro le persone, il loro benessere e la loro dignità. E la formazione è il primo passo concreto in questa direzione».