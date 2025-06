Mazara del Vallo, motori e memoria: domenica il 25° Raduno di Moto d’Epoca

13/06/2025 13:24:00

Domenica 15 giugno Mazara del Vallo torna a rombare con fascino retrò: dalle ore 8:30, in piazza della Repubblica, si terrà la 25ª edizione del “Raduno Moto d’Epoca Città di Mazara del Vallo”, organizzato dal Lambretta Club Sicilia con il patrocinio del Comune.

L’evento è tra i più attesi dagli appassionati di motori e cultura meccanica, con oltre 120 mezzi storici e più di 200 partecipanti attesi in città.

I motocicli saranno esposti in piazza fino alle ore 11, quando prenderà il via un corteo turistico-culturale di circa 40 km, che attraverserà alcuni dei punti più caratteristici del territorio. Il percorso, garantito in sicurezza con il supporto della Polizia Municipale, includerà anche zone a traffico limitato come la stessa piazza della Repubblica e corso Umberto.

Momento particolarmente significativo sarà la sosta presso il centro “Borgo Blu” di Borgata Costiera, dedicato ai bambini affetti da spettro autistico, prima della ripartenza in direzione del lungomare cittadino.