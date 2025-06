Storica nave militare olandese ristrutturata nel cantiere di Mazara

16/06/2025 22:00:00

Sarà ristrutturata dal cantiere Giacalone di Mazara del Vallo la nave 'Snellius", costruita a Rotterdam dalla Marina militare olandese durante il secondo conflitto mondiale e oggi acquistata da un armatore toscano che vuole trasformarla in nave di lusso.

L'imbarcazione - 72 metri per 11 di larghezza - è arrivata ieri al porto di Mazara del Vallo trainata da due rimorchiatori e proveniva da Napoli dove si trovava negli ultimi anni.

"L'armatore ci ha chiesto di mantenere la storia di questa nave - spiega Nicola Giacalone, seconda generazione dell'omonimo cantiere - ma da progetto verrà allungata di 15 metri circa, garantendo tutti gli standard di sicurezza e applicando tecnologie green". Due anni di lavori che verranno effettuati sia in banchina (la nave si trova al porto nuovo di Mazara del Vallo) ma anche in cantiere.

La nave fu costruita nel 1952 per la Royal Netherlands Navy come nave idrografica dai cantieri navali Scheepswerf en Machinefabriek P.Smit Jr di Rotterdam.

Nel '72 è stata posta in disarmo. Per tre anni è stata impiegata come nave alloggio per sommergibili in Scozia, nel '77 è stata armata per preservarla come nave museo; nel 1981 fu noleggiata per alloggio degli equipaggi in partenza sulle fregate. Solo dopo è stata venduta a un armatore italiano che ora ha commissionato al cantiere di Mazara del Vallo i lavori per trasformarla in nave di lusso. (ANSA).