 Marsala, il Comune assegna quattro box in via degli Atleti

07/07/2025 18:05:00

Il Comune di Marsala ha avviato una procedura per l’assegnazione in affitto di quattro box coperti situati in via degli Atleti. L’iniziativa, formalizzata tramite una determina del settore Pianificazione e Urbanistica, prevede l’utilizzo degli spazi per la vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli.

I box, di proprietà comunale e realizzati durante la precedente amministrazione, sono attualmente inutilizzati e in passato sono stati oggetto di atti vandalici, inclusi incendi. L’obiettivo è renderli nuovamente operativi tramite un avviso pubblico, che stabilirà i criteri di selezione per i soggetti interessati alla locazione.

L’avviso sarà consultabile per 30 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio online e sul sito ufficiale del Comune. I box potranno essere utilizzati esclusivamente per la vendita di ortofrutta.

L’iniziativa rientra in un piano di interventi legati alla riqualificazione urbana e al sostegno alle attività economiche locali.