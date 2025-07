Ginnastica artistica: eccellente saggio di fine anno della Pol. Diavoli Rossi

07/07/2025 15:00:00

Il sipario si è levato sul Saggio di Fine Anno 2025 della Polisportiva Diavoli Rossi, evento patrocinato dal Comune di Marsala che ha saputo fondere armoniosamente la rigorosa preparazione atletica con l'espressività artistica, offrendo al pubblico una serata di alto valore spettacolare ed emotivo. La manifestazione, curata nei minimi dettagli dai professori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, coadiuvati in maniera impeccabile dagli altri componenti dello staff, Anna Sammartano, Giorgia Sciarrino, Sara Manzo, Greta Marino, Maria Barraco e Francesco Giappone e annunciata da una presentatrice D.O.C. quale Vittoria Abbenante, ha messo in luce non solo le abilità tecniche degli atleti, ma anche la loro dedizione e la profonda passione che anima ogni singolo componente della Polisportiva.

Più di quarantacinque gli esercizi preparati, l'apertura ha subito dettato il tono della serata: un connubio di disciplina e fluidità, dove la musica e il movimento si sono incontrati in coreografie di gruppo che hanno evidenziato l'affiatamento e la precisione sincronica degli atleti. Le prime esibizioni hanno mostrato un livello di preparazione notevole, frutto di mesi di allenamento costante e mirato. Le ginnaste agoniste hanno catturato l'attenzione con esercizi che richiedono una maestria tecnica e una forza fisica considerevoli. Volteggi, salti ai mini trampolini, esercizi individuali e collettivi, atterraggi precisi e figure aeree di elevata complessità, sono stati eseguiti con una sicurezza che denota una profonda conoscenza del proprio corpo e delle leggi della biomeccanica.

I movimenti, talvolta rapidi e incisivi, talvolta lenti e carichi di grazia, hanno permesso di esplorare diverse dinamiche espressive, dimostrando la versatilità e la capacità degli atleti di comunicare attraverso il gesto. Le sequenze acrobatiche, in particolare, hanno evidenziato un controllo del corpo straordinario e una preparazione atletica di alto livello, lasciando il pubblico in ammirata suspense. Particolarmente apprezzate sono state le esibizioni di Maria Barraco e Francesco Giappone, atleti veterani della storica società, che hanno appassionato il pubblico in un esercizio di coppia ed anche l’esercizio eseguito dalle mamme ex ginnaste con i loro figli, che hanno fortemente emozionato la platea.

Ciò che ha reso il Saggio 2025 un evento di rilievo è stata la percezione dell'impegno e della crescita individuale di ciascun atleta e le numerose sorprese hanno animato un saggio già carico di momenti emozionanti. Atleti di soli 3 anni, mamme, ex ginnaste, agonisti e principianti si sono alternati facendo emergere chiaramente un ambiente positivo e di supporto, in cui ogni giovane atleta è incoraggiato a esprimere il proprio potenziale. La Polisportiva Diavoli Rossi ha, con questo saggio, ribadito il proprio ruolo formativo e educativo, oltre che sportivo. L'evento non è stato solo una vetrina di abilità, ma una testimonianza del valore della disciplina, della perseveranza e dello spirito di squadra. Il caloroso riscontro da parte del numerosissimo pubblico, con applausi convinti e sinceri e con ben tre standing ovations ha sottolineato l'apprezzamento per il lavoro svolto e per l'impegno profuso da atleti e istruttori.

Il Saggio di Fine Anno 2025 si configura, dunque, come un successo significativo per la Polisportiva Diavoli Rossi, un momento di celebrazione delle tappe raggiunte e al contempo, uno stimolo a perseguire nuovi traguardi. Si attende con interesse la prossima edizione, certi che la Polisportiva continuerà a rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo del talento sportivo e umano nel territorio. Lo staff e i Dirigenti, impegnati per tutto il mese di Luglio negli allenamenti collegiali estivi, attenderanno i nuovi iscritti a partire dal 1° di Settembre 2025 nei locali di Via Tunisi, 67.