Pantelleria: prorogata la nomina di Italo Cucci a commissario del Parco Nazionale 

08/08/2025 07:22:00

È stata prorogata di sei mesi la nomina del giornalista e scrittore Italo Cucci a commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. La decisione, firmata dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin lo scorso 31 luglio, conferma la fiducia nel lavoro svolto da Cucci negli ultimi due anni, durante i quali ha guidato con impegno l’ente parco in attività fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza del territorio.

Storico volto del giornalismo italiano e da tempo residente sull’isola con la sua famiglia, Cucci ha saputo intrecciare il suo profilo culturale con le esigenze del territorio pantesco, promuovendo numerose iniziative volte a valorizzare l’identità locale e a sensibilizzare l’opinione pubblica nazionale sull’importanza della tutela ambientale.

Tra i progetti di maggior rilievo coordinati durante il suo incarico si segnalano la nascita della rivista “La Voce del Parco”, la realizzazione di un convegno dedicato al benessere, e l’avvio di una rete di contatti istituzionali e culturali per sostenere le istanze della comunità isolana. Fondamentale anche il suo impegno per il mantenimento di presidi essenziali come i Vigili del Fuoco e le Guardie Forestali sull’isola, a tutela della sicurezza collettiva.

Con la proroga, Cucci continuerà a collaborare con il direttore facente funzioni Carmine Vitale e con lo staff tecnico del Parco, con l’obiettivo di portare avanti nuovi progetti strategici. Tra questi, l’atteso evento di ottobre dedicato all’asino pantesco, una delle iniziative simbolo per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale dell’isola.

“Sento il dovere – ha dichiarato Cucci – di mettere a disposizione la mia esperienza di cronista per offrire a Pantelleria la visibilità che merita, raccontandone la bellezza e le sfide. La sicurezza del territorio e la sua promozione a livello nazionale e internazionale restano le nostre priorità.”

La proroga rappresenta quindi un segnale di continuità e consolidamento del lavoro svolto, in un momento chiave per il futuro del Parco Nazionale e per la valorizzazione sostenibile di una delle isole più affascinanti del Mediterraneo.



