Innovazione e digitale, diue bandi da 28 milioni per le imprese siciliane

08/08/2025 13:00:00

L’assessorato regionale delle Attività produttive ha pubblicato due nuovi bandi per un totale di 28 milioni di euro, destinati alle micro, piccole e medie imprese siciliane, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e la digitalizzazione dei processi produttivi.

I due avvisi rientrano nel Programma FESR Sicilia 2021-2027. Il primo, “Innovazione” (Azione 1.1.2), ha una dotazione superiore ai 19 milioni e finanzierà progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche in collaborazione con enti di ricerca. Il secondo, “Digitalizzazione” (Azione 1.2.2), mette a disposizione 9,6 milioni per la transizione digitale, con investimenti fino a 150.000 euro per le imprese e fino a 200.000 euro per gli intermediari dell’innovazione.

«Con questi bandi – ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo – il governo Schifani conferma il proprio impegno verso il sistema produttivo siciliano, favorendo la competitività e lo sviluppo tecnologico». I bandi sono consultabili sul portale della Regione Siciliana e su euroinfosicilia.it.

AST, Schifani ringrazia Virgara: “Prosegua il percorso di risanamento”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso un ringraziamento al presidente uscente del CdA di AST, Filippo Virgara, per il lavoro svolto durante il suo mandato, sottolineandone l’impegno nell’attuazione delle linee guida tracciate dal governo regionale per il risanamento della partecipata.

Sotto la guida di Virgara, AST ha compiuto una serie di interventi rilevanti: dall'approvazione del piano asseverato di risanamento alla ricapitalizzazione della società, passando per la trasformazione in house providing e l’avvio del servizio TPL extraurbano, fino al bilancio 2024 chiuso in attivo e all'avvio del rinnovo del parco mezzi.

«La Regione continuerà a vigilare – ha dichiarato Schifani – affinché il percorso virtuoso avviato prosegua, a tutela di utenti, lavoratori e stakeholder».

L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, ha evidenziato come la gestione di Virgara abbia rappresentato un passaggio decisivo per la salvezza dell’azienda, mentre l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato il ruolo strategico del rilancio di AST nel contesto della mobilità regionale.

Regione, attiva la Banca delle ferie solidali per i dipendenti

La Regione Siciliana ha istituito, con una circolare dell’assessorato alla Funzione pubblica, la "Banca delle ferie e dei riposi solidali" destinata ai propri dipendenti. L’iniziativa consente la donazione volontaria di giorni di ferie da parte del personale a colleghi che affrontano situazioni familiari complesse.

La misura, prevista dal contratto collettivo regionale, entra in funzione in via sperimentale attraverso un registro riservato che raccoglie le disponibilità di ferie da destinare a chi ne fa richiesta urgente, semplificando l’iter burocratico ordinario.

«La pubblica amministrazione è fatta di persone – ha dichiarato l’assessore Andrea Messina – e la solidarietà tra colleghi è un valore che vogliamo sostenere con strumenti concreti». Per informazioni, i dipendenti possono contattare il Servizio 1 “Gestione giuridica del personale” del dipartimento della Funzione pubblica all’indirizzo feriesolidali@regione.sicilia.it.



