Istituzioni

» Dalla Regione
08/08/2025 15:21:00

Sicilia, il bando della Regione per finanziare gli spettacoli degli enti pubblici

Pubblicato l'avviso che stabilisce le modalità di richiesta e i criteri di ripartizione della parte di contributi del Fondo unico regionale per lo spettacolo (Furs), incrementati dalla legge regionale n. 3 del 2016, destinati a associazioni, fondazioni ed enti a partecipazione pubblica e all’Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa (Inda).

Le risorse per il 2025 ammontano a 4,5 milioni di euro, di cui 3,5 milioni (pari al 78%) per il settore lirico-sinfonico e musicale, mentre 995 mila euro (22%) per il teatro di prosa e danza.
 

«Si rafforza, anno dopo anno, l’impegno del governo Schifani nel sostenere un settore così strategico – dichiara l’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata – che genera un’offerta culturale, artistica e musicale di altissimo profilo. Una visione che favorisce significativamente anche un forte impatto sul comparto turistico». 
 

Gli enti che intendono richiedere il contributo dovranno presentare istanza di partecipazione al dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo, secondo le modalità previste nell'avviso, all'indirizzo pec dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 13 del prossimo 22 settembre.
 

L'avviso è consultabile a questo link.