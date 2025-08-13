Sezioni
Cronaca
13/08/2025 21:20:00

Trapani, incendio in via De Santis: tre persone salvate dai vigili del fuoco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755113826-0-trapani-incendio-in-via-de-santis-tre-persone-salvate-dai-vigili-del-fuoco.jpg

Momenti di paura questa sera nel popolare rione Fontanelle a Trapani, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile in via De Santis. Erano circa le 19.30 quando il fumo nero, visibile da decine di metri di distanza, ha fatto riversare in strada i residenti e ha spinto i vicini a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un’autoscala, un’autobotte e un’Aps, evacuando l’edificio in via precauzionale.

All’interno dell’abitazione c’erano tre persone, tratte in salvo dai pompieri e affidate al personale del 118: per loro solo tanta paura, nessun ricovero. Le fiamme hanno danneggiato anche parte dell’appartamento del piano superiore, raggiungendo il motore esterno del condizionatore rimasto appeso nel vuoto sotto la finestra, che ha rischiato di esplodere.

Secondo una prima ricostruzione, la causa sarebbe da attribuire probabilmente a un corto circuito. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.