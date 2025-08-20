Trapani, violenza in centro. Uomo aggredisce la fidanzata e il suo ex

20/08/2025 08:01:00

Momenti di paura e violenza ieri sera nel centro storico di Trapani. In piazza Scarlatti un giovane, accecato dalla gelosia, ha dato vita a una violenta aggressione. Prima ha preso di mira l’ex compagno della sua fidanzata, colpendolo davanti a numerosi passanti. Poi si è scagliato anche contro la ragazza e contro chiunque abbia provato a fermarlo.

La scena, in una delle zone più frequentate della città, ha creato panico e sconcerto tra i presenti. Provvidenziale l’intervento della polizia, arrivata in pochi minuti, che ha riportato la calma ed evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno soccorso la ragazza e l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate per accertamenti.

Il giovane è stato identificato dagli agenti della Polizia di Stato e rischia una denuncia.



