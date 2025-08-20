Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/08/2025 08:01:00

Trapani, violenza in centro. Uomo aggredisce la fidanzata e il suo ex

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755669860-0-trapani-violenza-in-centro-uomo-aggredisce-la-fidanzata-e-il-suo-ex.jpg

 Momenti di paura e violenza ieri sera nel centro storico di Trapani. In piazza Scarlatti un giovane, accecato dalla gelosia, ha dato vita a una violenta aggressione. Prima ha preso di mira l’ex compagno della sua fidanzata, colpendolo davanti a numerosi passanti. Poi si è scagliato anche contro la ragazza e contro chiunque abbia provato a fermarlo.

La scena, in una delle zone più frequentate della città, ha creato panico e sconcerto tra i presenti. Provvidenziale l’intervento della polizia, arrivata in pochi minuti, che ha riportato la calma ed evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno soccorso la ragazza e l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate per accertamenti.

Il giovane è stato identificato dagli agenti della Polizia di Stato e rischia una denuncia.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...