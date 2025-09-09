Marsala, vandali al parcheggio del “Salato”: individuati due ragazzini

09/09/2025 15:18:00

Sono stati identificati gli autori degli atti vandalici compiuti la scorsa settimana al parcheggio comunale in zona ex Salato, sul Lungomare di Marsala. Si tratta di due minorenni che, armati di oggetti appuntiti, hanno danneggiato quattro auto in sosta, perforandone gli pneumatici.

I proprietari dei mezzi hanno sporto denuncia e le indagini, condotte dalla Polizia Municipale, hanno portato rapidamente alla scoperta dei responsabili grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato dall’Amministrazione comunale. I genitori dei ragazzi sono stati immediatamente informati, mentre la relazione degli agenti sarà trasmessa all’Autorità Giudiziaria competente.

Il caso dimostra l’efficacia del potenziamento della videosorveglianza, già attiva in diverse aree della città. Le telecamere stanno infatti permettendo non solo di contrastare episodi di vandalismo e reati contro la sicurezza urbana, ma anche di intervenire contro l’abbandono dei rifiuti, contribuendo così alla tutela del decoro e della vivibilità di Marsala.



