Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
09/09/2025 15:18:00

Marsala, vandali al parcheggio del “Salato”: individuati due ragazzini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/marsala-vandali-al-parcheggio-del-salato-individuati-due-ragazzini-450.jpg

 Sono stati identificati gli autori degli atti vandalici compiuti la scorsa settimana al parcheggio comunale in zona ex Salato, sul Lungomare di Marsala. Si tratta di due minorenni che, armati di oggetti appuntiti, hanno danneggiato quattro auto in sosta, perforandone gli pneumatici.

I proprietari dei mezzi hanno sporto denuncia e le indagini, condotte dalla Polizia Municipale, hanno portato rapidamente alla scoperta dei responsabili grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato dall’Amministrazione comunale. I genitori dei ragazzi sono stati immediatamente informati, mentre la relazione degli agenti sarà trasmessa all’Autorità Giudiziaria competente.

Il caso dimostra l’efficacia del potenziamento della videosorveglianza, già attiva in diverse aree della città. Le telecamere stanno infatti permettendo non solo di contrastare episodi di vandalismo e reati contro la sicurezza urbana, ma anche di intervenire contro l’abbandono dei rifiuti, contribuendo così alla tutela del decoro e della vivibilità di Marsala.



Dai Comuni | 2025-09-09 15:25:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/mazara-nuove-regole-per-i-parcheggi-per-disabili-250.jpg

Mazara, nuove regole per i parcheggi per disabili

A Mazara del Vallo cambiano le regole per la concessione degli stalli personalizzati per disabili. La Giunta comunale ha dato mandato al Comando della Polizia Municipale di predisporre una proposta di regolamento che preveda criteri più...







Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...