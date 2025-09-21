Sezioni
21/09/2025 10:00:00

Marsala: la storia di Simona e Antonio e dei loro due piccoli colpiti da gravi malattie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/marsala-la-storia-di-simona-e-antonio-e-dei-loro-due-piccoli-colpiti-da-gravi-malattie-450.jpg

E' una storia di amore, resilienza, ma anche di dolore quella di Simona e Antonio che stanno affrontando una delle prove più difficili che un genitore possa immaginare.

La loro primogenita, Rachele, oggi otto anni, è affetta da atrofia muscolare spinale (SMA), una rara malattia genetica che compromette le funzioni motorie e richiede cure continue e terapie costose. Rachele non cammina, non può alimentarsi per via orale ed è costretta a ricevere nutrimento tramite una PEG. Nonostante questo, è una bambina brillante, piena di curiosità e di forza, capace di illuminare la vita della sua famiglia con il suo sorriso e la sua voglia di vivere.

 

Dopo anni di lotta al fianco della loro primogenita, a settembre 2023 Simona e Antonio hanno accolto con gioia il piccolo Giorgio, il loro secondogenito. Una nascita vissuta come un dono, dopo tante paure. Giorgio cresceva vivace e sano, ma nei mesi scorsi la serenità è stata nuovamente spezzata: dapprima febbri persistenti, poi valori ematici critici, fino alla diagnosi che ha sconvolto la famiglia — leucemia linfoblastica acuta.

 

Da allora Giorgio è sottoposto a cure complesse e terapie ospedaliere che richiedono continui spostamenti tra Marsala e Palermo. La gestione quotidiana è diventata un’impresa enorme: Simona è costantemente accanto al piccolo in ospedale, mentre Antonio si prende cura di Rachele, dovendo inevitabilmente ridurre la propria attività lavorativa.

 

Per affrontare le spese mediche, i viaggi e le necessità quotidiane, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe. Un piccolo gesto per una grande famiglia.

Ogni contributo, anche piccolo, può davvero fare la differenza per sostenere questa famiglia straordinaria, che continua a lottare con dignità e amore incondizionato.









