Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
09/10/2025 17:00:00

San Vito, il sindaco vieta campeggio libero e bivacchi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760021396-0-san-vito-il-sindaco-vieta-campeggio-libero-e-bivacchi.jpg

Stop al campeggio libero e ai bivacchi a San Vito Lo Capo. Con una nuova ordinanza sindacale (n. 27 dell’8 ottobre 2025), il sindaco ha disposto il divieto assoluto di campeggiare o attendarsi con camper, roulotte o simili su tutto il territorio comunale — comprese strade, piazze, parcheggi, spiagge, aree verdi, giardini pubblici e zone private ad uso pubblico.

 

Il provvedimento, spiega il Comune, mira a tutelare il decoro urbano e l’ambiente, contrastando un fenomeno che negli ultimi anni ha creato disagi, degrado e problemi di sicurezza.

L’ordinanza vieta inoltre una serie di comportamenti collegati al campeggio libero:

- l’apertura di porte o finestrini che sporgano dalla sagoma del veicolo;

-la sosta al di fuori degli stalli previsti;

-l’installazione di antenne, sedie, tavolini o altri arredi da campeggio su aree pubbliche;

-l’esposizione di biancheria;

-la cottura di cibi e bevande all’aperto;

-lo scarico di acque chiare o reflue fuori dalle aree attrezzate;

-l’utilizzo improprio di panchine o gradini come luoghi di bivacco.

 

Chi non rispetta le disposizioni rischia una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro, con pagamento ridotto fissato a 200 euro. Nei casi più gravi — come danni all’ambiente, sosta pericolosa o recidiva — sarà applicata la multa massima, oltre a eventuali sanzioni penali previste dalla legge.

 

L’amministrazione comunale sottolinea che il provvedimento vuole preservare la bellezza e l’ordine del territorio, ricordando che San Vito Lo Capo dispone di aree attrezzate e autorizzate dove i camperisti possono sostare nel rispetto delle regole e dell’ambiente.



Dai Comuni | 2025-10-09 17:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760021396-0-san-vito-il-sindaco-vieta-campeggio-libero-e-bivacchi.jpg

San Vito, il sindaco vieta campeggio libero e bivacchi

Stop al campeggio libero e ai bivacchi a San Vito Lo Capo. Con una nuova ordinanza sindacale (n. 27 dell’8 ottobre 2025), il sindaco ha disposto il divieto assoluto di campeggiare o attendarsi con camper, roulotte o simili su tutto il...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali