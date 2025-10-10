Contro il femminicidio, a Castelvetrano il 25 ottobre il progetto “Anche tu puoi essere felice”

10/10/2025 11:15:00

E’ per il prossimo 25 ottobre alle 18, presso la parrocchia Santa Lucia. l’appuntamento con il progetto: “Anche Tu puoi essere Felice, Perdona, Rinasci, Ama”. Realizzato da Catia Acquesta, giornalista, scrittrice, autrice e Presidente dell’Associazione per la tutela delle vittime di violenza Alleati con Te, il progetto, presentato a Roma lo scorso 27 maggio nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, punta alla prevenzione e alla lotta contro il femminicidio, attraverso l’apertura di centri di ascolto nelle chiese delle periferie d’Italia.

La Chiesa di santa Lucia presieduta da Padre Giuseppe Pipitone diventerà ancora di più un luogo di bellezza, di ascolto e preghiera, con il supporto dell’Associazione Alleati con Te.

La manifestazione inizierà alle 16 davanti la Chiesa Maria Santissima Annunziata dove verrà collocata una panchina rossa in ricordo di Mary Bonanno, ultima vittima di femminicidio a Castelvetrano, si proseguirà nella parrocchia Santa Lucia per le 18:00 per l’apertura del centro di ascolto e del progetto “Alleati con te” alla presenza delle Istituzioni.

Come ospite ci sarà Beatrice Luzzi, attrice, autrice e regista.

Al talk, che si svolgerà alla presenza delle istituzioni e delle autorità civili e militari, ci saranno: Antonietta Proietti, vittima scampata alla morte; Fra Giuseppe Maria Pipitone, parroco della parrocchia Santa Lucia; Fra Volantino Verde, fondatore della comunità dei piccoli frati e piccole suore di Gesù e Maria; Giulia Martinelli, commissario capo della Polizia di Castelvetrano; il sindaco della città Giovanni Lentini; l’assessore Rosalia Ventimiglia alle politiche sociali del comune di Castelvetrano.



