A29, furgone in fiamme all’altezza di Carini: traffico in tilt verso Palermo e l’aeroporto
Un’altra mattinata di caos sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, questa volta per un furgone in fiamme all’altezza dello svincolo di Carini, in direzione Palermo e aeroporto “Falcone e Borsellino”.
Erano da poco passate le 9:20 quando una colonna di fumo nero e denso ha cominciato a innalzarsi visibile a chilometri di distanza. Il conducente del mezzo, accortosi del principio d’incendio, ha fermato il veicolo sul ciglio della strada ed è riuscito a mettersi in salvo, prima che le fiamme avvolgessero completamente la carrozzeria.
Il furgone si è trasformato in pochi istanti in una carcassa carbonizzata sull’asfalto, mentre il traffico in autostrada è andato in tilt. Lunghe file si sono formate in direzione del capoluogo e dell’aeroporto, con centinaia di automobilisti intrappolati nel caos.
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, personale Anas e due pattuglie della Polizia Stradale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.
«La chiusura del tratto è durata complessivamente dieci minuti – comunica l’Anas –. Il personale ha messo in sicurezza la zona per consentire ai Vigili del Fuoco di spegnere il mezzo in fiamme. Successivamente il furgone, in avaria, è rimasto sulla corsia di marcia, mentre i veicoli transitavano su quella di sorpasso. Dopo la rimozione, anche la corsia di marcia è stata riaperta».
Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo forti disagi per automobilisti e camionisti. L’episodio arriva a pochi giorni dal ribaltamento di un tir avvenuto sullo stesso tratto autostradale, lunedì scorso, che aveva paralizzato per ore la circolazione.
Taglio del nastro oggi, venerdì 10 ottobre, per il Conad Superstore di Corso Gramsci a Marsala. L'imprenditore Michele Bua, attivo da anni nella grande distribuzione cittadina, inaugura una struttura completamente...
Un'intera famiglia è rimasta coinvolta nell'incidente di oggi a Marsala, avvenuto in viale Cesare Battisti. A bordo della Suzuki Swift c'era, infatti, una donna con tre bambini. Ad avere la peggio è stata la...
Riparte al Cineteatro Don Bosco di Marsala la nuova stagione artistica firmata Nomea Produzioni, con una stagione che unisce teatro e cinema e propone un programma ricco di novità. Otto gli spettacoli in calendario, scelti...
Un’altra mattinata di caos sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, questa volta per un furgone in fiamme all’altezza dello svincolo di Carini, in direzione Palermo e aeroporto “Falcone e Borsellino”.Erano da...
La Renault 4 torna a far parlare di sé. Un’icona senza tempo che ha segnato intere generazioni sarà protagonista di una serata unica organizzata dalla concessionaria Essepiauto Renault di Trapani.Appuntamento...