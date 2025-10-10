A29, furgone in fiamme all’altezza di Carini: traffico in tilt verso Palermo e l’aeroporto

10/10/2025 11:59:00

Un’altra mattinata di caos sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, questa volta per un furgone in fiamme all’altezza dello svincolo di Carini, in direzione Palermo e aeroporto “Falcone e Borsellino”.

Erano da poco passate le 9:20 quando una colonna di fumo nero e denso ha cominciato a innalzarsi visibile a chilometri di distanza. Il conducente del mezzo, accortosi del principio d’incendio, ha fermato il veicolo sul ciglio della strada ed è riuscito a mettersi in salvo, prima che le fiamme avvolgessero completamente la carrozzeria.

Il furgone si è trasformato in pochi istanti in una carcassa carbonizzata sull’asfalto, mentre il traffico in autostrada è andato in tilt. Lunghe file si sono formate in direzione del capoluogo e dell’aeroporto, con centinaia di automobilisti intrappolati nel caos.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, personale Anas e due pattuglie della Polizia Stradale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

«La chiusura del tratto è durata complessivamente dieci minuti – comunica l’Anas –. Il personale ha messo in sicurezza la zona per consentire ai Vigili del Fuoco di spegnere il mezzo in fiamme. Successivamente il furgone, in avaria, è rimasto sulla corsia di marcia, mentre i veicoli transitavano su quella di sorpasso. Dopo la rimozione, anche la corsia di marcia è stata riaperta».

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo forti disagi per automobilisti e camionisti. L’episodio arriva a pochi giorni dal ribaltamento di un tir avvenuto sullo stesso tratto autostradale, lunedì scorso, che aveva paralizzato per ore la circolazione.



