Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
10/10/2025 11:59:00

A29, furgone in fiamme all’altezza di Carini: traffico in tilt verso Palermo e l’aeroporto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/1760090534-0-a29-furgone-in-fiamme-all-altezza-di-carini-traffico-in-tilt-verso-palermo-e-l-aeroporto.png

Un’altra mattinata di caos sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, questa volta per un furgone in fiamme all’altezza dello svincolo di Carini, in direzione Palermo e aeroporto “Falcone e Borsellino”.

Erano da poco passate le 9:20 quando una colonna di fumo nero e denso ha cominciato a innalzarsi visibile a chilometri di distanza. Il conducente del mezzo, accortosi del principio d’incendio, ha fermato il veicolo sul ciglio della strada ed è riuscito a mettersi in salvo, prima che le fiamme avvolgessero completamente la carrozzeria.

Il furgone si è trasformato in pochi istanti in una carcassa carbonizzata sull’asfalto, mentre il traffico in autostrada è andato in tilt. Lunghe file si sono formate in direzione del capoluogo e dell’aeroporto, con centinaia di automobilisti intrappolati nel caos.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, personale Anas e due pattuglie della Polizia Stradale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

«La chiusura del tratto è durata complessivamente dieci minuti – comunica l’Anas –. Il personale ha messo in sicurezza la zona per consentire ai Vigili del Fuoco di spegnere il mezzo in fiamme. Successivamente il furgone, in avaria, è rimasto sulla corsia di marcia, mentre i veicoli transitavano su quella di sorpasso. Dopo la rimozione, anche la corsia di marcia è stata riaperta».

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo forti disagi per automobilisti e camionisti. L’episodio arriva a pochi giorni dal ribaltamento di un tir avvenuto sullo stesso tratto autostradale, lunedì scorso, che aveva paralizzato per ore la circolazione.









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...