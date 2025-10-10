Trapani, la Giunta Tranchida si taglia l'indennità

10/10/2025 09:26:00

Meno soldi per le indennità degli amministratori del Comune di Trapani: nel 2026 sindaco, assessori e presidente e vicepresidente del consiglio comunale percepiranno circa il 20% in meno rispetto all’anno in corso.

Il sindaco passa da 9.660 euro a 7.540 euro al mese, mentre il vicesindaco, carica al momento vacante, passa da 7.245 a 5.655. E ancora, per gli assessori si passa da 5.796 a 4.524, proprio come per il presidente del Consiglio, mentre per il vice al momento l’indennità è di 3.477 euro e dal primo gennaio diventerà 2.714. In totale, quindi, per il 2025 la spesa per le indennità degli amministratori sfiorava il milione di euro: 944 mila euro tra quella vera e propria (870 mila euro) e l’Irap (74 mila euro), mentre per il 2026 scenderà a 737 mila euro tra l’indennità (679 mila) e quasi 58 mila di Irap.

La riduzione delle somme è stata disposta dalla Giunta presieduta dal sindaco Giacomo Tranchida in seguito a due avvenimenti: da un lato la riduzione del trasferimento regionale legato proprio all’aumento delle indennità e, dall’altro, il voto del consiglio comunale sulla verifica degli equilibri e assestamento al Bilancio.

Nel primo caso, la Regione ha comunicato una riduzione del trasferimento per l’incremento delle indennità di funzione, passando dai 145 mila euro del 2024 agli attuali 124 mila euro. Nel secondo caso, il consiglio comunale, approvando la verifica degli equilibri e assestamento generale al Bilancio di previsione 2025-2027 ha ridotto gli stanziamenti dei capitoli riguardanti le indennità del sindaco e degli assessori per un totale di circa 110 mila euro: 55 mila euro circa ciascuno per il 2026 e per il 2027.

Allo stesso tempo, viene evidenziata anche la scelta effettuata per il vicepresidente del Consiglio. L’indennità è pari al 60% di quella del presidente dell’assemblea di Palazzo Cavarretta, ma a differenza delle altre, questa è a totale carico del bilancio comunale perché non è previsto alcun contributo da parte della Regione. Per questo motivo la Giunta ha rideterminato l’ammontare, per il solo periodo in cui l’indennità di funzione mensile spettante al presidente del consiglio comunale è di 4 mila e 524 euro, determinando la somma spettante al vice: 2 mila e 714 euro.

Questa riduzione è l’ennesima modifica alle indennità degli amministratori stabilita negli ultimi anni. Prima di questa riduzione di circa il 20%, l’indennità del sindaco era passata dai 5 mila euro che percepiva il primo cittadino fino al 2018 a 4.500 euro con un calo di circa il 10% disposto proprio da Giacomo Tranchida nel 2018, nel suo primo anno da sindaco di Trapani. Quindi, nel 2023, proprio grazie al trasferimento previsto dall’assessorato regionale delle Autonomie Locali, l’indennità è schizzata fino a 9.660 euro sempre per il sindaco e, adesso, un’altra riduzione, con l’arretramento a 7.540 euro.

Nel gennaio scorso, poi, era arrivato anche l’aumento del gettone di presenza dei consiglieri comunali, passato da 34 a 58 euro. Anche se, poi, Alberto Mazzeo, il presidente del Consiglio, aveva annunciato un monitoraggio trimestrale per verificare che la spesa non superi il budget previsto. Assicurando che, se dovessero emergere criticità, avrebbe invitato lui stesso i consiglieri e i presidenti di commissione a convocare le sedute con più attenzione.



