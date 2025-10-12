Trapani, al cimitero anche con la scala da casa. E partono le esumazioni di 26 salme

12/10/2025 06:00:00

Portarsi una scala da casa per il 2 novembre? A Trapani si può. Quest’anno chi andrà al cimitero per la commemorazione dei defunti potrà farlo anche con la propria scala al seguito. Il Comune ha infatti autorizzato l’uso di scale personali, a patto che siano a norma e accompagnate da una dichiarazione di responsabilità. Un permesso gratuito, valido solo per l’1 e il 2 novembre, con un tetto massimo di cinquanta autorizzazioni. Una possibilità che si affianca al servizio comunale e che permetterà ai cittadini di raggiungere i loculi più alti senza dover aspettare le scale a disposizione del Comune.

Intanto le scale comunali, quelle a carrello in alluminio che da anni mostrano i segni del tempo, sono state rimesse in sesto. Con una determinazione dirigenziale si è deciso di affidarne la riparazione alla ditta Officina Siderurgica e Meccanica di Gucciardi e Castiglione, con un impegno di spesa di 5.978 euro. “Abbiamo destinato cinquemila euro per le scale – spiega l’assessore ai servizi cimiteriali Giuseppe La Porta – perché vogliamo che i cittadini possano utilizzarle in sicurezza nei giorni di maggiore affluenza”.

Non solo scale. Dal 15 ottobre Formula Ambiente ha avviato la scerbatura straordinaria. “Stiamo lavorando anche al gruppo 7 – prosegue La Porta – dove apriremo un secondo varco di accesso per consentire a tutti di commemorare i propri cari nonostante i cantieri. Prima del 2 novembre saranno ripulite una ad una tutte le tombe, perché la polvere dei lavori ha inevitabilmente sporcato le lapidi”.

Per garantire i servizi essenziali nei giorni di maggiore afflusso, l’amministrazione ha anche regolarizzato la posizione dei chioschi di piazza Cimitero, incassando il canone trimestrale pari a 1.125 euro dai titolari, così da assicurare continuità alla vendita dei fiori.

Ma l’autunno al cimitero non significa soltanto pulizie e manutenzioni. Dal 10 novembre partiranno anche le esumazioni ordinarie di 26 salme, necessarie per liberare posti nei campi comuni ormai saturi. La legge prevede infatti che, dopo dieci anni, le fosse vengano liberate per consentire nuove inumazioni. Una regola che a Trapani diventa urgenza: i posti sono quasi finiti e da anni si parla di nuovi padiglioni o addirittura di un nuovo cimitero, ma all’orizzonte non c’è nulla di concreto. Nel frattempo si procede con rotazioni e ristrutturazioni.

Le esumazioni seguiranno un calendario affisso all’Albo Pretorio e alla bacheca cimiteriale. Le famiglie hanno trenta giorni di tempo per decidere la destinazione dei resti: in ossario comune senza spese, oppure in cassette ossario da tumulare in cellette o loculi, con oneri a carico. Se i corpi non sono completamente mineralizzati, saranno reinterrati per almeno altri cinque anni. Durante le operazioni le aree interessate resteranno chiuse al pubblico per motivi igienico-sanitari e di riservatezza. Le esumazioni si faranno anche senza la presenza dei familiari, che però potranno assistere se lo desiderano.

È l’ennesima tornata di esumazioni che il Comune avvia per tamponare una situazione che si ripete ciclicamente. La cronica mancanza di spazi rende necessarie rotazioni costanti per rispondere alle richieste di sepoltura, in attesa di un piano strutturale che ancora non c’è.

Restano però le critiche dei cittadini. Molti lamentano erbacce, pavimentazioni sconnesse, servizi igienici insufficienti e interi gruppi ancora invasi dai cantieri. L’amministrazione, però, rassicura: entro la ricorrenza saranno garantiti i servizi minimi – scale funzionanti, varchi aperti, tombe ripulite e chioschi attivi. E se qualcuno vorrà portarsi la scala da casa, quest’anno avrà il via libera ufficiale.



