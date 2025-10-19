Valderice, accordo con le Guardie Ambientali d'Italia per la tutela del territorio

19/10/2025 04:00:00

La tutela e la salute del territorio diventano sempre più una priorità per l’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi il Comune di Valderice ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia, avviando una collaborazione strategica a sostegno delle attività di controllo e prevenzione in materia ambientale.

L’intesa, che affianca il lavoro quotidiano degli agenti della Polizia Municipale, rafforza in modo significativo l’impegno dell’amministrazione nella lotta contro l’inquinamento, l’abbandono selvaggio di rifiuti e le condotte che compromettono il patrimonio naturale e il decoro urbano.

Le Guardie Ambientali opereranno come vere e proprie sentinelle del territorio, vigilando sulle aree più sensibili e contribuendo a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

«Proteggere il nostro ambiente è un dovere di tutti – ha dichiarato il sindaco – ma ora abbiamo un alleato in più, preparato e dedito. Lavorando insieme possiamo rendere Valderice un luogo più pulito, più verde e più vivibile. Ringrazio tutte le Guardie Ambientali per la loro disponibilità e il loro prezioso impegno civico. Restiamo uniti per il bene comune!».



