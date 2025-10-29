4 novembre a Trapani, cerimonia e apertura al pubblico di caserme e Palazzo del Governo
Martedì 4 novembre Trapani celebrerà il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate con una cerimonia pubblica che si terrà alle ore 10.00 presso il Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto. Saranno presenti le autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche e d’Arma e una rappresentanza di studenti.
Il programma prevede l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti, la benedizione e la preghiera del Vescovo di Trapani e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Seguirà la consegna della Bandiera italiana all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Misiliscemi. Alle ore 17.00 si terrà l’ammainabandiera, momento conclusivo della giornata.
Come ogni anno, la commemorazione sarà accompagnata da un’iniziativa di apertura al pubblico delle strutture militari. In occasione della manifestazione “Caserme Aperte”, i cittadini potranno visitare la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Trapani e il 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Birgi, con percorsi guidati e dimostrazioni sulle attività operative.
Anche il Palazzo del Governo aprirà le sue porte alla cittadinanza: all’interno sarà allestita una mostra di uniformi storiche delle Forze Armate, visitabile al termine della cerimonia e fino alle ore 18.00. Un’occasione per conoscere da vicino uomini e donne che ogni giorno operano al servizio del Paese e per riscoprire il valore dell’Unità nazionale attraverso i luoghi simbolo della memoria e della difesa.
