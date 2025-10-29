Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
29/10/2025 17:00:00

Ambiente: la Regione semplifica le procedure per la "Vinca"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761747534-0-ambiente-la-regione-semplifica-le-procedure-per-la-vinca.jpg

Procedure più rapide in Sicilia per la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), lo strumento che serve a valutare l’impatto degli interventi sui siti Natura 2000. Un decreto dell’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, chiarisce e aggiorna alcuni passaggi dell’iter amministrativo, con l’obiettivo di renderlo più semplice ed efficace.

 

La novità principale riguarda i Comuni ricadenti all’interno dei parchi regionali: in questi casi, le amministrazioni non dovranno più attivare il procedimento tramite l’assessorato, ma potranno rivolgersi direttamente all’Ente Parco di riferimento. Una misura che punta ad alleggerire il lavoro degli uffici regionali e ad accorciare i tempi.

Cambia anche la gestione delle Zone di protezione speciale per l’avifauna (escluse quelle marine): da oggi le istanze vanno presentate direttamente ai Comuni, mentre finora il procedimento era gestito a livello regionale.

 

«Andiamo avanti – dichiara l’assessore Savarino – nell’opera di semplificazione e snellimento delle procedure, sfruttando il principio di sussidiarietà per cui il cittadino ha come punto di riferimento l’ente locale più vicino. In questa direzione, stiamo anche rivedendo le procedure di prevalutazione per quei progetti che non hanno potenziale incidenza sugli habitat e sulle specie dei siti Natura 2000. Vogliamo agevolare i cittadini nel rilascio di autorizzazioni per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di piccola entità».

 

Il decreto chiarisce inoltre che il proponente deve essere il soggetto titolare dell’intervento, pubblico o privato, e non altre figure come progettisti o consulenti.

Un passo, sottolinea la Regione, verso una pubblica amministrazione più snella, vicina ai territori e rispettosa dell’ambiente.









Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025