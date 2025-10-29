Ambiente: la Regione semplifica le procedure per la "Vinca"

29/10/2025 17:00:00

Procedure più rapide in Sicilia per la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), lo strumento che serve a valutare l’impatto degli interventi sui siti Natura 2000. Un decreto dell’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, chiarisce e aggiorna alcuni passaggi dell’iter amministrativo, con l’obiettivo di renderlo più semplice ed efficace.

La novità principale riguarda i Comuni ricadenti all’interno dei parchi regionali: in questi casi, le amministrazioni non dovranno più attivare il procedimento tramite l’assessorato, ma potranno rivolgersi direttamente all’Ente Parco di riferimento. Una misura che punta ad alleggerire il lavoro degli uffici regionali e ad accorciare i tempi.

Cambia anche la gestione delle Zone di protezione speciale per l’avifauna (escluse quelle marine): da oggi le istanze vanno presentate direttamente ai Comuni, mentre finora il procedimento era gestito a livello regionale.

«Andiamo avanti – dichiara l’assessore Savarino – nell’opera di semplificazione e snellimento delle procedure, sfruttando il principio di sussidiarietà per cui il cittadino ha come punto di riferimento l’ente locale più vicino. In questa direzione, stiamo anche rivedendo le procedure di prevalutazione per quei progetti che non hanno potenziale incidenza sugli habitat e sulle specie dei siti Natura 2000. Vogliamo agevolare i cittadini nel rilascio di autorizzazioni per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di piccola entità».

Il decreto chiarisce inoltre che il proponente deve essere il soggetto titolare dell’intervento, pubblico o privato, e non altre figure come progettisti o consulenti.

Un passo, sottolinea la Regione, verso una pubblica amministrazione più snella, vicina ai territori e rispettosa dell’ambiente.



