I pescatori dall’Africa a Trapani, ma il mare qui è senza reti

11/11/2025 06:00:00

I pescatori dall’Africa a Trapani, uniti da un mare che parla di futuro ma anche di assenza. L’idea di filiere sostenibili parte da Roma, dove l’Associazione Italiana Coltivatori e l’Unione delle Comunità Africane in Italia hanno promosso il convegno “Agricoltura linguaggio universale”, nel quadro del Piano Mattei per l’Africa. Si è parlato di giovani, cooperazione e pesca come chiave di sviluppo condiviso. Ma a Trapani, dove il mare è ovunque, di pescatori ormai ne restano pochi. E il mercato ittico coperto, simbolo della marineria locale, va all’asta con un bando comunale al ribasso.

Il Comune tenta di rilanciarlo dopo la gara del 2024 andata deserta, proponendo una nuova concessione in locazione con durata di nove anni, rinnovabili per altri nove. “Abbiamo modificato la durata e ridotto il canone a seimila euro annui – spiega l’assessore ai Mercati e Fiere Andrea Vassallo – per rendere la concessione più accessibile a chi vuole investire e valorizzare il prodotto ittico locale”. Il bando, pubblicato a novembre, riserva undici banchetti ai titolari di licenza di pesca con un contributo calmierato di 200 euro l’anno, mentre i restanti potranno essere gestiti liberamente dal futuro concessionario.

Il problema, però, non è solo economico. È strutturale: mancano le barche, mancano i giovani, mancano le reti in mare. Gli operatori attivi sono una dozzina, le spese comunali per tenere in vita il mercato superano i 120 mila euro l’anno, e gli incassi non arrivano a seimila. “Non possiamo più sostenere un mercato comunale in perdita – sottolinea Vassallo – serve un soggetto privato che rilanci la struttura e dia un senso alla filiera del pescato locale”.

Intanto a Roma il presidente di AIC Pesca, Natale Amoroso, rilancia il ruolo della piccola pesca come volano di sviluppo nel Mediterraneo e in Africa Centrale.

“Oggi è una giornata importante per noi – ha dichiarato – perché l’idea di aver creato un convegno che unisce le nostre esigenze con quelle dei paesi africani ci rende orgogliosi. Ci siamo accorti che i problemi sono simili e i bisogni comuni: noi abbiamo bisogno di risorse umane, loro del nostro know-how”. Amoroso ha spiegato che la collaborazione nasce come scambio reciproco di opportunità: “Nel settore ittico abbiamo le stesse necessità e il nostro supporto ai paesi africani sarà totale. Daremo il nostro apporto per aiutarli a crescere e, di concerto, stiamo lavorando perché le risorse umane provenienti dai loro paesi possano lavorare nelle nostre imprese, perché abbiamo bisogno di loro e del loro lavoro”.

Due mari, due visioni. In Africa si punta su formazione e cooperazione; a Trapani si tenta di riaccendere le luci di un mercato semivuoto. È il paradosso di un Mediterraneo che parla di sostenibilità globale ma dimentica le proprie radici marinare. L’AIC lavora per costruire filiere blu e condivise, mentre il Comune di Trapani spera che il suo bando possa restituire vita a un edificio simbolo. Due direzioni diverse per un’unica sfida: salvare il mare e chi ancora vive di pesca.

Come partecipare al bando

Le domande per la concessione del mercato ittico coperto dovranno pervenire entro le ore 13 del 1° dicembre 2025 al 3° Settore Urbanistica, SUAP e Patrimonio del Comune di Trapani, in via Libica n.12. Il plico, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere due buste:

Busta A – Documentazione, con istanza di partecipazione, certificati, referenze bancarie e attestato di sopralluogo obbligatorio;

Busta B – Offerta economica, con il rialzo rispetto al canone base di 6.000 euro annui.

Il sopralluogo presso l’immobile è obbligatorio e potrà essere effettuato nelle giornate del 12, 19 e 26 novembre 2025, dalle ore 9.30 alle 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0923 877091.

Possono partecipare imprese, società o raggruppamenti temporanei in regola con i requisiti di legge e senza contenziosi pendenti con il Comune di Trapani.

Una clausola che esclude i soggetti con contenziosi, scritta, sembrerebbe, ad hoc per l’ex gestione del mercato ittico: la cooperativa Organizzazione dei Produttori della Pesca di Trapani (OP) — con a capo proprio Natale Amoroso — che già in passato inviava note al Comune denunciando “omessa volontà politica” e aveva avviato una richiesta di risarcimento danni di quasi un milione di euro.



