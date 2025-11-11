Sicurezza. Un mese di controlli nel trapanese. Ecco il bilancio di ottobre

11/11/2025 17:00:00

Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia di Trapani. Nel solo mese di ottobre 2025, le Forze dell’Ordine – nell’ambito dei servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i sindaci e su ordinanza del Questore – hanno effettuato 57 servizi straordinari con il supporto delle Specialità, delle Polizie locali e dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

Nel complesso sono stati eseguiti 6.256 controlli a persone sottoposte a obblighi giudiziari. Sono 38 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e 3 quelle denunciate per detenzione ai fini di spaccio.

Codice della Strada, oltre 600 violazioni accertate

Durante il mese sono state riscontrate 619 infrazioni al Codice della Strada: 4 per eccesso di velocità, 7 per guida in stato di ebbrezza, 8 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 67 per mancata assicurazione, 14 per uso del cellulare alla guida, 14 per mancato uso del casco, 13 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 160 per mancata revisione del veicolo. Sono stati rilevati 26 incidenti e disposti 128 sequestri amministrativi di veicoli, di cui 63 per mancanza di assicurazione e 5 per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.

Lavoro, controlli e sanzioni

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha effettuato 32 ispezioni aziendali, accertando irregolarità in 11 imprese (3 nel settore edilizio, 2 in quello agricolo, 1 nell’industria e 5 nel terziario). Tre persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria per violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

I provvedimenti della Questura e della Prefettura

Nel mese di ottobre la Questura di Trapani ha adottato: 12 avvisi orali, 2 fogli di via obbligatori, 7 ammonimenti del Questore, 5 divieti di accesso a locali pubblici (DASPO urbani). La Prefettura ha invece disposto 93 sospensioni di patente, di cui 15 per guida in stato di ebbrezza, 8 per guida sotto l’effetto di stupefacenti e 41 per uso del cellulare alla guida. L’Ufficio armi ha emanato 4 divieti di detenzione, mentre sul fronte antimafia sono stati firmati 8 provvedimenti interdittivi nei settori olivicolo, edilizio, ristorazione e commercio, con 28 ditte inserite nella White List.

Controlli nei fine settimana e nelle aree della movida

Nei weekend del mese, i controlli interforze hanno interessato Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala e Mazara del Vallo, con il concorso dell’Esercito. Identificate 1.711 persone (298 con precedenti e 57 stranieri), controllati 874 veicoli, elevate 57 sanzioni e disposti 13 sequestri amministrativi.

Durante 20 servizi mirati nei comuni della provincia, sono stati eseguiti 249 controlli su strada, 24 sanzioni, 11 denunce, e sequestrati piccoli quantitativi di stupefacenti (hashish, crack e marijuana) e un coltello.



