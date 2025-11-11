Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine all’Olimpia

11/11/2025 12:09:00

Il Teatro Studio Mazarine conferma la sua vocazione culturale con una nuova stagione di spettacoli al Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, puntando ancora una volta su scelte artistiche di qualità e sulla valorizzazione del territorio.

Dopo il successo delle produzioni “Il Cortile degli Aragonesi” e “La luna splende ancora”, il direttore artistico Sebastiano Sebino Salvato propone per quest’anno un cartellone dedicato al “Teatro Classico Contemporaneo”, in cui si alterneranno testi di Luigi Pirandello e un’opera di Eugène Ionesco, maestro del teatro dell’assurdo.

Non solo spettacoli: il Teatro Studio Mazarine ha avviato anche il primo corso della Scuola di Teatro, che si concluderà a maggio con la messa in scena de “La storia della bambola abbandonata” di Giorgio Strehler.

La filosofia della compagnia si fonda su inclusione, collaborazione e formazione. Il progetto prevede il coinvolgimento di associazioni culturali e scuole locali, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani all’educazione teatrale, oltre a rafforzare le collaborazioni con teatri siciliani, nazionali e internazionali, promuovendo il professionismo e la crescita artistica.

Un percorso che conferma il Teatro Studio Mazarine come una delle realtà più dinamiche e innovative del panorama culturale della Sicilia occidentale.



Per maggiori informazioni contattare il 327 8468 409, mentre i biglietti si possono acquistare online attraverso il seguente link https://www.ticketzeta.com/teatro-olimpia-rassegna-2025-26_se_421.html







