Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine all’Olimpia
Il Teatro Studio Mazarine conferma la sua vocazione culturale con una nuova stagione di spettacoli al Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, puntando ancora una volta su scelte artistiche di qualità e sulla valorizzazione del territorio.
Dopo il successo delle produzioni “Il Cortile degli Aragonesi” e “La luna splende ancora”, il direttore artistico Sebastiano Sebino Salvato propone per quest’anno un cartellone dedicato al “Teatro Classico Contemporaneo”, in cui si alterneranno testi di Luigi Pirandello e un’opera di Eugène Ionesco, maestro del teatro dell’assurdo.
Non solo spettacoli: il Teatro Studio Mazarine ha avviato anche il primo corso della Scuola di Teatro, che si concluderà a maggio con la messa in scena de “La storia della bambola abbandonata” di Giorgio Strehler.
La filosofia della compagnia si fonda su inclusione, collaborazione e formazione. Il progetto prevede il coinvolgimento di associazioni culturali e scuole locali, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani all’educazione teatrale, oltre a rafforzare le collaborazioni con teatri siciliani, nazionali e internazionali, promuovendo il professionismo e la crescita artistica.
Un percorso che conferma il Teatro Studio Mazarine come una delle realtà più dinamiche e innovative del panorama culturale della Sicilia occidentale.
Per maggiori informazioni contattare il 327 8468 409, mentre i biglietti si possono acquistare online attraverso il seguente link https://www.ticketzeta.com/teatro-olimpia-rassegna-2025-26_se_421.html
