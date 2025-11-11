Sezioni
Politica

» Partiti e movimenti
11/11/2025 22:20:00

Paceco, il Pd al centro del dibattito sui servizi sociali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/paceco-il-pd-al-centro-del-dibattito-sui-servizi-sociali-450.jpg

Si è svolto, domenica 9 novembre, l’incontro promosso dal Partito Democratico di Paceco dal titolo “I servizi sociali: mense scolastiche, nidi per una comunità generativa”, che ha registrato una notevole partecipazione di pubblico e un confronto approfondito tra esperti, amministratori e rappresentanti sindacali.

Al tavolo dei relatori sono intervenuti l’on. Dario Safina, l’on. Valentina Chinnici, l’assessora Marilena Barbara e la segretaria provinciale della Cgil, Liria Canzoneri.
Il dibattito ha analizzato le criticità che ancora oggi rallentano l’effettiva applicazione delle norme in materia di servizi sociali, nonostante un quadro legislativo spesso chiaro. È emerso come la mancanza di fondi adeguati — sia a livello regionale, imputabile al governo Schifani, che nazionale, sotto la responsabilità del governo Meloni — impedisca di rendere concreti diritti essenziali per famiglie e bambini.

Tra gli esempi citati, la legge “Codice Rosso” del 2019, che impone strutture adeguate per la protezione delle vittime di violenza, e le norme sulle mense e i nidi scolastici, fondamentali per garantire un servizio pubblico efficiente e inclusivo.
Spazio anche al tema ASACOM, con la richiesta di garantire continuità e dignità a un servizio indispensabile per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Il segretario del Pd di Paceco, Antonino Occhipinti, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iniziativa:

«La partecipazione e l’interesse dimostrati confermano che questa è l’unica strada: fare politica tra la gente e con la gente, ascoltando i bisogni reali e affrontandoli con serietà e competenza.
Abbiamo scelto di non cadere nel populismo, ma di studiare e spiegare temi complessi con rigore. Questa è la politica che serve».

L’evento, definito dal segretario come “la prima tappa di un percorso di impegno per il futuro”, ha rappresentato un momento di confronto concreto sui bisogni sociali della comunità e sul ruolo che il Partito Democratico intende svolgere nei prossimi mesi a livello locale e provinciale.



Partiti e movimenti | 2025-11-04 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/nuova-segreteria-del-pd-di-castellammare-250.jpg

Nuova segreteria del Pd di Castellammare

Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Castellammare del Golfo ha rinnovato la propria segreteria e presentato la nuova squadra dirigente, definendo composizione, deleghe organizzative e tematiche per "una gestione più...







