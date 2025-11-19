Sezioni
Economia
19/11/2025 10:00:00

La Confesercenti di Trapani promuove le eccellenze del territorio alla IX BTE

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/la-confesercenti-di-trapani-promuove-le-eccellenze-del-territorio-alla-ix-bte-450.jpg

Si è svolta il 15 e 16 novembre a Palermo la nona edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE), appuntamento ormai di riferimento per il settore extralberghiero in Sicilia, organizzato da Confesercenti Sicilia. Anche la Confesercenti Provinciale di Trapani ha preso parte all’evento con un proprio desk istituzionale, realizzato in collaborazione con Pro Loco Isole Egadi, Associazione Cucina Siciliana e Area Marina Protetta Isole Egadi.

 

Durante la manifestazione sono state presentate numerose eccellenze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio trapanese, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità e l’attrattività turistica dell’intera provincia.

Uno degli elementi centrali della IX BTE è stata la fitta agenda di incontri B2B tra tour operator internazionali e operatori del settore extralberghiero. Un’occasione importante per sviluppare nuove opportunità commerciali e rafforzare il dialogo con il mercato internazionale. A rappresentare la provincia di Trapani erano presenti diverse strutture ricettive e realtà imprenditoriali del comparto.

 

Alla due giorni sono intervenuti anche gli assessori regionali Elvira Amata (Turismo) ed Edy Tamajo (Attività Produttive).
Amata ha sottolineato la crescita del turismo internazionale in Sicilia, che nel 2025 ha registrato un incremento del 15,5% rispetto all’anno precedente, rimarcando il ruolo chiave del settore extralberghiero per sostenibilità, destagionalizzazione e sviluppo delle aree interne.

L’assessore Tamajo ha invece evidenziato il valore economico strategico del comparto turistico e la necessità di intensificare il dialogo tra imprese e istituzioni, ribadendo l’impegno della Regione a sostenere investimenti e innovazione digitale nel settore.

 

La manifestazione ha affrontato inoltre temi cruciali come la sostenibilità, il sovraffollamento delle città d’arte e la desertificazione delle aree interne, promuovendo un modello di turismo più equilibrato, esperienziale e rispettoso dei territori.

“La presenza della Confesercenti Provinciale di Trapani alla BTE – ha dichiarato il presidente Giuseppe Mineo – conferma il nostro impegno nel promuovere le eccellenze locali e nel rafforzare la collaborazione tra imprese, istituzioni e associazioni. È fondamentale continuare a valorizzare il territorio in maniera coordinata e strategica”.

La Confesercenti Provinciale di Trapani conferma infine l’intenzione di continuare a investire in iniziative di promozione e nel supporto agli operatori locali per migliorare competitività e attrattività dell’offerta turistica.









