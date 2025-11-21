Trapani, insediata la Commissione d’Inchiesta sull’acqua
La Commissione d’Inchiesta sull’Acqua del Comune di Trapani non è una risposta dell’ultima ora all’emergenza idrica: è stata istituita e votata oltre un mese fa dal Consiglio comunale. Adesso la Commissione si è ufficialmente insediata ed è stato eletto il suo presidente.
Maurizio Miceli, il nuovo presidente commenta così la nomina: “Sono onorato di essere stato eletto Presidente della Commissione d’Inchiesta sull’Acqua. Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia unanime: un segnale forte, che conferma la volontà comune di affrontare un tema decisivo per la città che non può diventare tema di parte”.
Parole di apprezzamento anche per la vicepresidente Claudia La Barbera, e per il consigliere di opposizione Salvatore Daidone, componente designato dalla minoranza: “Una presenza competente con cui lavorerò in piena sintonia”, afferma il presidente.
La Commissione nasce infatti da una proposta trasversale, partita dai gruppi di opposizione. “Questa Commissione nasce da una richiesta precisa e condivisibile, avanzata dai colleghi di opposizione – con primo firmatario il consigliere Gaspare Gianformaggio – al quale va il mio sincero riconoscimento per aver sollecitato un approfondimento doveroso”.
La roadmap delineata è chiara e netta: • trasparenza totale • chiarezza su ciò che è accaduto e su ciò che accade oggi • piena luce sul servizio idrico
Miceli assicura un lavoro rigoroso, senza pregiudizi e senza sconti: “Un solo obiettivo ci guiderà: tutelare l’interesse dei cittadini”.
La Commissione, ora operativa, avrà il compito di ricostruire le scelte del passato e verificare la gestione attuale del servizio idrico, in uno dei momenti più delicati per l’intera provincia.
