Fondo Comuni, Schifani annuncia 30 milioni in più per il 2026

12/12/2025 18:00:00

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato oggi un incremento di 30 milioni di euro del Fondo per i trasferimenti ordinari ai Comuni a partire dal 2026. La notizia è stata comunicata al termine dell’incontro con una delegazione di Anci Sicilia, guidata dal presidente Paolo Amenta e dal segretario generale Mario Emanuele Alvano, alla presenza dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, a Palazzo d’Orléans.

Un impegno concreto verso gli enti locali

«Durante le ultime manovre, il governo regionale e l’Ars hanno mostrato attenzione crescente verso i fabbisogni degli enti locali, intervenendo su extracosti dei rifiuti, Asacom e altre linee specifiche. Adesso interveniamo aumentando il capitolo per il funzionamento ordinario degli enti», ha dichiarato Schifani.

Questa misura si aggiunge agli stanziamenti già previsti: nel 2025 la Regione ha destinato ai Comuni circa 700 milioni di euro, cifra che raggiunge gli 800 milioni considerando altre iniziative rivolte ai territori.

Quattro punti per rafforzare la collaborazione

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dei Comuni e il governo regionale hanno concordato un percorso articolato su quattro punti principali:

Istituzione del Consiglio regionale delle autonomie locali

Richiesta di apertura di un tavolo con lo Stato per superare la spesa storica del fondo autonomie locali e i limiti assunzionali

Potenziamento degli stanziamenti ordinari ai Comuni

Miglioramento delle performance di riscossione da parte degli enti locali

Su quest’ultimo punto, Anci ha apprezzato le norme premiali promosse dal governo nella legge di stabilità. Tra gli argomenti trattati, anche l’aumento dell’orario di lavoro per gli ex precari part-time negli enti locali.

Verso un ulteriore incremento delle risorse

Il governo regionale ha confermato che l’incremento di 30 milioni previsto per il 2026 potrebbe essere ulteriormente aumentato dopo la Parifica del Rendiconto 2024, con la possibilità di renderlo permanente dal 2027 se le disponibilità dei fondi globali lo consentiranno.

«La Regione è dalla parte degli enti locali – ha concluso Schifani – e il confronto con Anci Sicilia avvia un percorso per tutelare i Comuni sui tavoli ministeriali, confermando la disponibilità del governo a intervenire entro gli spazi finanziari disponibili».

ì

Anci: «Un passo decisivo per la dignità dei Comuni»

«Esprimiamo apprezzamento per gli impegni assunti dal governo regionale – ha commentato il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta –. Si tratta di misure significative che dovranno tradursi in risultati concreti e misurabili sul piano finanziario e organizzativo. Questo percorso consentirà ai sindaci di avere maggiori strumenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Secondo Amenta, l’accordo rappresenta l’inizio di un percorso di crescita per i Comuni siciliani, con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa, dare stabilità alle funzioni e riconoscere il ruolo essenziale degli enti locali. «Investire sui territori significa investire sul futuro della Sicilia», ha concluso.

*****



Agricoltura e innovazione, bando da 18 milioni - Favorire lo sviluppo dell’innovazione nel settore agricolo, dalla coltivazione di nuovi prodotti alle tecniche di produzione e ai modelli organizzativi e gestionali. È questo l’obiettivo del bando "Intervento SRG01 – Sostegno gruppi operativi Pei Agri" pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro e rivolto ai gruppi operativi, cioè partenariati tra imprese, agricoltori, centri di ricerca, università, consulenti.



«Il governo Schifani punta ad aiutare chi scommette nel futuro – dice l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino – e questo bando va nella direzione di sostenere quelle aziende che accolgono la sfida dell’innovazione anche creando partnership con il mondo della ricerca e della scienza».



Il contributo è attivato con la modalità della "sovvenzione globale", cioè un importo che copre i costi di esercizio della cooperazione, quelli diretti specifici del progetto e necessari alla sua implementazione e anche quelli delle operazioni attuate. Ciascun beneficiario potrà ricevere fino a un massimo di 400 mila euro. L’invio della domanda, esclusivamente attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), va effettuato dal 7 gennaio all’11 marzo 2026. Il bando è raggiungibile a questo link

*****



Violenza online, Schifani: «Piena solidarietà a Savarino contro attacchi sessisti e diffamatori»



«Esprimo totale solidarietà all'assessora Giusi Savarino per gli attacchi violenti che sta subendo sui social: insulti sessisti, offese gratuite e gravi diffamazioni che nulla hanno a che vedere con il confronto politico e che rappresentano una forma inaccettabile di violenza». Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.



«Il dibattito democratico - aggiunge - si fonda sul rispetto, le critiche fanno parte della politica, ma esiste un limite invalicabile: quello della dignità umana e dell'onorabilità personale. Gli attacchi che colpiscono l'assessora come donna e con accuse volgari e infamanti sono un vulnus alla civiltà del confronto pubblico. Non possiamo tollerare che l'odio online diventi normale, né che le donne in politica continuino a essere bersaglio privilegiato di violenza verbale e sessismo. Per questo sostengo pienamente la decisione di tutelare la propria dignità nelle sedi opportune, è un atto di responsabilità verso se stessa, la sua famiglia e tutte le donne che subiscono violenza».





