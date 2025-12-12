Sezioni
Istituzioni
12/12/2025 09:07:00

Acqua, l'Ati Trapani chiede 30 milioni alla Regione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/acqua-l-ati-trapani-chiede-30-milioni-alla-regione-450.jpg

L’Assemblea Territoriale Idrica di Trapani ha formalmente richiesto ai deputati regionali della provincia di Trapani (Bica, Ciminnisi , Pellegrino, Safina e Turano) l’inserimento nella Legge di Stabilità regionale in discussione in questi giorni di un finanziamento straordinario pari a 30 milioni di euro, già richiesto al Presidente della Regione nel documento di incontro sull'emergenza idrica nelle scorse settimane, destinato all’installazione degli smart meter nei Comuni ex EAS.


Si tratta di un intervento ritenuto “urgente e non più differibile” per consentire l’avvio pienamente operativo del Servizio Idrico Integrato (SII) in un territorio che continua a registrare gravi criticità ereditate dal dissesto dell’Ente Acquedotti Siciliani.

 

Nel corso degli ultimi due anni l’ATI Trapani ha completato un articolato processo di ricostruzione tecnico-amministrativa, adempiendo agli obblighi normativi e regolatori e avviando una programmazione di investimenti mirati alla digitalizzazione delle reti, alla riduzione delle perdite e alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche.

Il finanziamento richiesto consentirebbe di:
– attivare la bollettazione certificata;
– garantire la misurazione puntuale dei consumi;
– rendere operativo il sistema gestionale conforme agli standard ARERA;
– assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell’intero assetto territoriale.

 

“Il sostegno dei rappresentanti istituzionali del territorio — dichiara l’ATI Trapani  con il suo presidente Francesco Gruppuso— è determinante per colmare un divario che penalizza da anni cittadini e amministrazioni locali e per garantire finalmente un servizio idrico moderno, efficiente e allineato agli standard nazionali".

Intanto nei giorni scorsi nuova Cabina di Regia sulla gestione delle riserve idriche si sovrambito e su nuovi progetti proposti dai comuni di Trapani, Erice e Salemi per nuovi pozzi e riduzione di perdite.
 

 



